Alle Nederlandse voetbalclubs krijgen AED en cursus: ‘Treft niet alleen ouderen’

Alle 2800 voetbalverenigingen in Nederland gaan hulp krijgen bij het aanschaffen, plaatsen en onderhoud van een AED, zo meldt de NOS donderdag. De KNVB en de Hartstichting zijn het initiatief begonnen om zo veel mogelijk clubs 'hartveilig' te maken.

Een automatische externe defibrillator (AED) wordt ingezet wanneer het slachtoffer een hartstilstand heeft. Veel clubs in Nederland hebben al een AED in huis, maar vaak is het apparaat niet direct in te zetten bij een hartstilstand.

Dat kan verschillende redenen hebben. Zo hangt de AED vaak in een afgesloten ruimte en beschikken vrijwilligers op voetbalclubs vaak niet over de benodigde kennis. Hans Snijder, directeur van de Hartstichting, ziet een grote meerwaarde in de samenwerking met de KNVB. "Een kastje alleen redt geen levens."

"Mensen moeten elkaar helpen en dan moet je weten wat je moet doen. Daarom willen wij daar extra aandacht voor vragen." Om de benodigde kennis bij te brengen, gaat de Hartstichting samenwerken met de Nederlandse Reanimatie Raad. Tegen een goedkoper tarief zullen er trainingen worden gegeven bij voetbalverenigingen.

"We zijn al langer bezig om ervoor te zorgen dat mensen binnen zes minuten geholpen kunnen worden bij een hartstilstand, omdat de kans dan het grootst is dat je het overleeft", vertelt Snijder. "Dat willen we ook in de buurt van sportvelden. Niet in de laatste plaats omdat het heel ingrijpend is, iedereen schrikt zich een hoedje als iemand in elkaar stort op het veld."

In voorbije jarenzijn er tal van voorbeelden geweest van topvoetballers die te maken kregen met een hartstilstand. Zo overleden Marc-Vivien Foé, Antonio Puerta en Miklós Fehér als gevolg van een hartstilstand. Ook onder meer Abdelhak Nouri, Christian Eriksen en dit seizoen nog Bas Dost kregen ermee te maken.

"Het gebeurt ook bij topsporters", weet Snijders. "En dan overkomt het ook amateurvoetballers. Daarom denken wij nu: tandje erbij en zorgen dat al die vrijwilligers bij de amateurclubs een reanimatiecursus kunnen volgen." Hoeveel mensen jaarlijks overlijden aan een plotselinge hartstilstand tijdens het sporten, is onbekend.

