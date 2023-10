Alle genomineerden Bronzen Schilden KKD bekend: Limburg hofleverancier

Vrijdag, 6 oktober 2023 om 20:00 • Koen Wulms • Laatste update: 19:57

De genomineerden voor de Bronzen Schilden van de eerste periode in de Keuken Kampioen Divisie zijn bekend! Vanaf heden kan het publiek stemmen in de categorieën Beste Speler, Beste Talent, Beste Doelman en Beste Trainer. Koploper Roda JC is favoriet met nominaties in drie categorieën.

Beste Speler

De genomineerden voor ‘Beste Speler’ in de Keuken Kampioen Divisie zijn Soulyman Allouch (VVV-Venlo), Milan Smit (SC Cambuur), Daryl van Mieghem (ADO Den Haag) en Walid Ould-Chikh (Roda JC). Allouch was met drie doelpunten en twee assists belangrijk voor VVV in de eerste periode. Smit is op dit moment de topscorer van de KKD met zeven doelpunten in de eerste acht wedstrijden. Van Mieghem speelde tot op heden zes wedstrijden voor ADO, waarin hij twee doelpunten en vier assists wist te noteren. Ould-Chikh staat met Roda JC bovenaan in de competitie. Hij maakte indruk met verschillende afstandspegels die resulteerden in doelpunten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Beste Talent

De vier spelers die door Voetbalzone genomineerd zijn voor het Bronzen Schild voor ‘Beste Talent’ zijn Farouq Limouri (FC Eindhoven), Basar Önal (De Graafschap), Jayden Addai (Jong AZ) en Gabriel Misehouy (Jong Ajax). Addai staat tweede op de topscorerslijst met zes doelpunten. Daarmee maakte hij meer dan de helft van de doelpunten van Jong AZ. Misehouy was in de eerste acht wedstrijden direct betrokken bij zeven doelpunten voor Jong Ajax, dat onderaan staat in de divisie. Limouri staat bij de Eindhovenaren centraal in de verdediging. Mede dankzij zijn bijdrage is FC Eindhoven, samen met Roda JC, de minst gepasseerde ploeg in de competitie. Önal is met drie doelpunten clubtopscorer van De Graafschap en behoort met 32 dribbels tot de top 3 van spelers met de meeste dribbels in de Keuken Kampioen Divisie.

Beste Keeper

Naast de veldspelers maken ook de keepers kans op een Bronzen Schild. De genomineerden in deze categorie zijn Jorn Brondeel (FC Eindhoven), Wouter van der Steen (Helmond Sport), Koen Bucker (Roda JC) en Luca Plogmann (FC Dordrecht). Brondeel en Bucker draaien beiden mee bovenin de competitie. Zij kregen met hun clubs slechts vier doelpunten tegen in de eerste acht duels. Van der Steen en Plogmann hielden beiden twee keer de nul met hun ploeg. Zij waren van groot belang voor hun team met vele reddingen.

Beste Trainer

De genomineerden voor ‘Beste Trainer’ in de eerste periode zijn Ivar van Dinteren (Jong FC Utrecht), Bas Sibum (Roda JC), Rick Kruys (VVV-Venlo) en Darije Kalezic (ADO Den Haag). Van Dinteren staat met Jong FC Utrecht op een knappe dertiende plek. Het beloftenelftal wist in de eerste periode te winnen van Roda JC, FC Groningen en SC Cambuur. Bas Sibum staat met Roda JC bovenaan in de competitie met vier punten voorsprong op achtervolger ADO Den Haag, waar Kalezic aan het roer staat. Kruys heeft met VVV-Venlo een goede competitiestart achter de rug. De club uit Limburg staat vijfde op de ranglijst met veertien punten uit acht wedstrijden.