Alireza Jahanbakhsh keert terug bij Feyenoord na groots gevecht met Qatar

Qatar is er na een uiterst spannende wedstrijd tegen Iran in geslaagd de finale van de Azië Cup te halen. Alireza Jahanbakhsh was betrokken bij het openingsdoelpunt en verzorgde de gelijkmaker, maar keert door een late treffer van Almoez Ali terug naar Feyenoord: 2-3. Titelverdediger Qatar neemt het zaterdag in de finale op tegen Jordanië, dat in de andere halve finale verrassend afrekende met Zuid-Korea (2-0).

Bijzonderheden:

Iran kwam al in de vierde minuut op voorsprong in het Al-Thumama Stadium in Doha. Een verre ingooi van Jahanbakhsh kwam terecht bij Mehdi Taremi, die op zijn beurt naar Azmoun kopte. De spits van AS Roma kwam in eerste instantie niet tot een schot, maar scoorde daarna wel met een prachtige volley: 0-1.

Tot vreugde van de toeschouwers in Doha wist Qatar al snel op gelijke hoogte te komen. Akram Afif legde terug op Jassem Abdulsallam, wiens schot uiteindelijk via Saeid Ezatolahi in het doel belandde: 1-1. Doelman Alireza Beiranvand moest enkele minuten voor rust opnieuw vissen. Afif sneed vanaf links naar binnen en schoot onhoudbaar raak in de verre hoek: 2-1.

Vijf minuten na rust kreeg Iran een strafschop na een handsbal van Ahmed Fathi. Jahanbakhsh ging achter de bal staan en schoot door het midden raak: 2-2. Zowel Iran als Qatar kreeg kansen om de wedstrijd nog voor het einde van de reguliere speeltijd te beslissen en het was Qatar dat tien minuten voor tijd genadeloos toesloeg. Een mislukt schot belandde in de voeten van Almoez Ali, die van dichtbij de 2-3 maakte.

Onder meer Jahanbakhsh kwam diep in de blessuretijd nog dicht bij de gelijkmaker, maar zijn schot ging naast. Iran stond toen al even met tien man, nadat Shoja Khalilzadeh rood had gekregen voor het hardhandig neerhalen van de doorgebroken Afif.

Roma's Sardar Azmoun with a SENSATIONAL finish for Iran!



Improvisation of the highest order. ?? pic.twitter.com/E7aqiC0k9q — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) February 7, 2024

Should Qatar feel hard done by Iran's equalizer from the spot? pic.twitter.com/K9dr5TjkYy — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) February 7, 2024





