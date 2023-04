Alfred Schreuder kan na ontslag bij Ajax weer aan de slag; gesprekken gaande

Woensdag, 26 april 2023 om 23:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:46

Alfred Schreuder is in Athene aangekomen om gesprekken te voeren met Olympiacos Piraeus, zo schrijven verschillende Griekse media. De regerend landskampioen is op zoek naar een trainer voor het komende seizoen en Schreuder lijkt die vacature in te gaan vullen. De Barnevelder is sinds zijn ontslag bij Ajax clubloos. Ook Frank de Boer zou op het lijstje van Olympiacos staan, al lijkt Schreuder de voornaamste kandidaat.

Olympiacos nam begin april afscheid van Michel vanwege de tegenvallende resultaten. De Fransman José Anigo werd zijn tijdelijke opvolger, maar de leiding van de club uit de havenstad wil volgend seizoen een nieuwe trainer voor de groep hebben. Olympiacos staat momenteel derde in de Griekse competitie en met een achterstand van twaalf punten op AEK Athene en Panathinaikos kan het het landskampioenschap vergeten. Woensdag ging de uittredend landskampioen nog met 2-1 onderuit tegen Aris Saloniki.

Ook Frank de Boer zou een optie zijn voor Olympiacos, dat zijn pijlen vooralsnog echter lijkt te richten op Schreuder. De oefenmeester leek begin dit jaar hard op weg naar een nieuw dienstverband bij Club Brugge, dat uiteindelijk niet in zee ging met Schreuder. Algemeen directeur Vincent Mannaert maakte onlangs bekend dat de aanvullende eisen van de trainer reden waren voor de Belgen om verder te kijken.

Als Schreuder daadwerkelijk bij Olympiacos aan de slag gaat, zou het zeker niet zijn eerste buitenlandse avontuur zijn. Naast Brugge was hij ook eindverantwoordelijke bij TSG Hoffenheim en assistent-trainer van Ronald Koeman van Barcelona. Na zijn dienstverband in Catalonië ging Schreuder aan de slag bij Brugge, waarmee hij in 2022 kampioen van België werd. Het leverde concrete interesse van Ajax op. In Amsterdam strandde het huwelijk tussen club en trainer eerder dit seizoen na de tegenvallende resultaten.