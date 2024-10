Alex Pastoor wijst met 6 voorbeelden slechtste speler bij PSV tegen Paris Saint-Germain aan

Alex Pastoor is totaal niet te spreken over het optreden van Olivier Boscagli tegen Paris Saint-Germain. De verdediger van PSV ging in de eerste helft van het Champions League-duel meermaals opzichtig de fout in.

Hoewel Pastoor erkent dat Boscagli een belangrijke rol speelde bij de 0-1 van PSV - waar hij de bal op het middenveld onderschept en de voorassist op Noa Lang geeft - vindt de analist dat de Fransman absoluut de zwakste is aan Eindhovense kant.

Zowel in de veertiende minuut als in de zestiende minuut maakte Boscagli grote doordekfouten. “Hij dekt door op een man die uiteindelijk de bal niet eens krijgt”, zo begint Pastoor in de studio van Ziggo Sport. “Daardoor moeten alle middenvelders van PSV sprinten naar de eigen zestien om het lek te dichten.”

Ook in de negentiende minuut ging Boscagli enorm de fout in: de verdediger liet Ousmane Dembélé volledig vrij en mocht van geluk spreken dat zijn landgenoot de bal uiteindelijk op de lat plaatste. “Hij verliest hem volledig uit het oog. Dit is gewoon slecht.”

Pastoor haalt nog drie voorbeelden aan met fouten van Boscagli, die ook in de slotfase verzuimde de bal naar behoren uit de eigen zestien te werken en tegenstander Lee Kang-In in stelling bracht.

“Dit is slecht, dit kan gewoon echt niet”, besluit Pastoor. “Hij moet aanstaan, maar hij wandelt gewoon.”

Ondanks het defensief twijfelachtige optreden leidt PSV in de rust met 0-1 op het Parc des Princes dankzij een voltreffer van Noa Lang.