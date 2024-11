Alex Pastoor trekt vergelijking tussen AZ'er en basisspeler Liverpool: 'Af en toe iets geniaals'

Alex Pastoor zag Sven Mijnans een belangrijke rol vervullen tijdens de overwinning van de Alkmaarders op Fenerbahçe donderdagavond (3-1). Zowel in het verdedigende als in het aanvallende gedeelte van het spel maakte Mijnans indruk op de analist.

AZ kende geen gemakkelijke klus in eigen huis. Doelman Rome Jayden Owusu-Oduro moest meermaals optreden om meer tegengoals te voorkomen.

Uiteindelijk kwamen de Alkmaarders in minuut 59 op voorsprong dankzij debutant Ro-Zangelo Daal. Fenerbahçe-spits Youssef En-Nesyri, die op 1-0 een strafschop om zeep hielp, trok tien minuten later de stand gelijk, alvorens Kees Smit en Denso Kasius de 3-1 zege veiligstelden.

Bij Pastoor, die namens Ziggo Sport aanwezig was in het AFAS Stadion, viel ook een van de niet-doelpuntermakers op. De van een sabbatical genietende oefenmeester is complimenteus over Mijnans.

"Hij lijkt zowel in het verdedigen als in het aanvallen een erg chique teamspeler te worden", analyseert Pastoor. "Hij doet me een klein beetje denken, qua het vervullen van die rol, aan Dominik Szoboszlai." De Hongaarse middenvelder is meestal basisspeler bij het Liverpool van Arne Slot.

"Die zie je ook aannemen, spelen, anderen in balbezit brengen en af en toe iets geniaals doen", zo vergelijkt de analist Szoboszlai met zijn voormalig pupil. "Misschien wel een mooi niveau om naar toe te groeien voor Sven."

Ook Kees Smit, goed voor een doelpunt en een assist, ontving mooie woorden van Pastoor. "De rust en het overzicht dat dat ventje aan de bal heeft, dat is echt niet te geloven."