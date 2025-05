Al-Nassr meldt zich voor sterspeler van Feyenoord en wil meer dan 32 miljoen betalen

Dávid Hancko staat voor een mogelijke toptransfer: de verdediger van Feyenoord is in beeld bij het Saudische Al-Nassr, dat zich concreet heeft gemeld in Rotterdam, zo meldt het Algemeen Dagblad. De club van sterspeler Cristiano Ronaldo is bereid diep in de buidel te tasten om de 27-jarige Slowaak binnen te halen.

Volgens het AD heeft technisch directeur Fernando Hierro zich al meermaals in De Kuip laten zien om de komst van Hancko kracht bij te zetten. De mandekker zelf flirtte eerder dit jaar al openlijk met een stap hogerop. Atlético Madrid en Juventus toonden concrete interesse, maar dat liep op niets uit. Al-Nassr hoopt nu toe te slaan.

Voor Hancko is de Saudische competitie niet per se een droom, maar het financiële plaatje is zeer verleidelijk. De verdediger zou bij Al-Nassr een riant meerjarig contract kunnen tekenen.

Ook Feyenoord heeft reden om geïnteresseerd mee te kijken: de Rotterdammers kunnen een recordbedrag tegemoetzien, mogelijk zelfs boven de 32,5 miljoen euro – het hoogste bedrag ooit voor een speler van de club. Dat record staat sinds januari op naam van Santiago Gimenez, die aan AC Milan werd verkocht.

Toch is Al-Nassr niet de enige gegadigde. Atlético Madrid houdt de ontwikkelingen rondom Hancko nauwlettend in de gaten, terwijl ook een aantal Duitse topclubs zich achter de schermen hebben gemeld. De vraag is echter of zij financieel kunnen concurreren met het Saudische aanbod.

In Rotterdam rekent men op duidelijkheid op korte termijn. Hancko wil zijn toekomst naar verluidt snel helder hebben, en Feyenoord staat in principe open voor een vertrek bij een aantrekkelijk bod. Al-Nassr lijkt bereid om dat op tafel te leggen.

Onlangs meldde Martijn Krabbendam van Voetbal International dat ook Juventus nog altijd contact onderhoudt met de entourage van Hancko voor een mogelijke zomertransfer, nadat een overgang in januari afketste.