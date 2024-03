Al-Nassr mede door gigantische misser Ronaldo uitgeschakeld in Champions League

Al-Nassr is maandagavond uitgeschakeld in de Aziatische Champions League. Het sterrenelftal met Cristiano Ronaldo en Sadio Mané werd uiteindelijk na strafschoppen over twee duels uitgeschakeld in de kwartfinale door Al-Ain.

De Saudische topclub stond voor de lastige taak om de 1-0 nederlaag tijdens de heenwedstrijd in de Verenigde Arabische Emirten ongedaan te maken. Al-Nassr begon met grote namen als Alex Telles, Marcelo Brozovic, Otávio, Mané en Ronaldo aan de aftrap, maar keek vlak voor rust tegen een 0-2 achterstand aan door twee treffers van Soufiane Rahimi.

Uitschakeling voor Al-Nassr leek toen al nabij, maar nog voor het rustsignaal zorgde Abdulrahman Ghareeb op aangeven van Mané voor de aansluitingstreffer, waarna de stand in het tweede bedrijf weer in evenwicht werd gebracht door een eigen doelpunt van Al-Ain.

Sadio Mané kwam ruim een kwartier voor tijd heel goed weg, nadat hij slechts geel kreeg nadat hij een tegenstander bij de keel had gegrepen. Ronaldo kreeg eerder al dé uitgelezen kans om Al-Nassr over twee duels weer naast Al-Ain te schieten. Hij hielp de enorme mogelijkheid echter om zeep door vanaf twee meter het doel volledig te missen. Alex Telles zorgde vervolgens alsnog voor de bevrijdende 3-2, waarmee hij een verlenging afdwong.

Ronaldo has just missed from here… ???? pic.twitter.com/K2D3r11WAx — Football Away Days (@FBAwayDays) March 11, 2024

Hierin leek Al-Nassr andermaal op weg richting uitschakeling door een rode kaart voor middenvelder Ayman Yahya en de 3-3 van Al-Ain. Ronaldo werd voor even de reddende engel door Al-Nassr met een rake strafschop weer op 4-3 te zetten. In de beslissende penaltyserie was Ronaldo opnieuw trefzeker, maar volgde alsnog uitschakeling door missers van Brozovic, Telles en Otávio.

Sadio Mané saw yellow for this exchange ?? pic.twitter.com/511e41JMOW — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) March 11, 2024

