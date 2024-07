Akpom uploadt vlog en geeft kijkje achter de schermen rondom thuisduel van Ajax

Akpom uploadt vlog op YouTube en geeft kijkje achter de schermen rondom thuisduel van Ajax: ‘Een heel zwaar seizoen’

Chuba Akpom heeft zondag op zijn persoonlijke YouTube-kanaal een vlog geüpload over de dagen rondom Ajax – Almere City FC (3-0) van afgelopen mei. De 28-jarige spits van de Amsterdammers laat onder meer zien hoe hij zich voorbereidt op de wedstrijd en hoe hij samen met een aantal teamgenoten naar muziek luistert in de kleedkamer. Akpom nam zijn camera ook mee tijdens de ereronde na afloop van de wedstrijd.

In de video van Akpom laat hij vanaf de dag van tevoren zien hoe hij zich voorbereidt op de wedstrijd. De spits van Ajax laat weten dat hij het fijn vindt om de tegenstander te analyseren. Akpom laat zien dat hij op zijn iPad naar fragmenten van het duel tussen Heracles Almelo en Almere City zit te kijken.

“Ik let vooral op de twee centrale verdedigers en de keeper”, aldus de spits. “Ik wil zien hoe zij zich positioneren en welke loopacties ik zou kunnen maken om schade aan te richten.” Vervolgens is te zien dat Akpom, in de uren voorafgaand aan het duel, met onder anderen Devyne Rensch en Carlos Forbs in de kleedkamer naar muziek zit te luisteren. Ook Kenneth Taylor en Kian Fitz-Jim komen voorbij.

Ajax won het thuisduel met 3-0 dankzij een hattrick van Steven Bergwijn, waardoor de vijfde plaats werd veiliggesteld. Omdat het de laatste thuiswedstrijd van het seizoen was, lopen de spelers na afloop een ereronde door de Johan Cruijff ArenA. Brian Brobbey en Jorrel Hato laten de persoonlijke prijzen die ze in de wacht hebben gesleept zien voor de camera van Akpom.

De aanvalsleider laat, als hij thuis is gekomen, zijn licht schijnen op het seizoen van de Amsterdammers. “Een goede 3-0 overwinning voor ons vandaag. Dat hadden we nodig om de vijfde plaats veilig te stellen, waardoor we aan het einde van het seizoen geen play-offs hoeven te spelen”, aldus Akpom. “We wilden natuurlijk niet op de vijfde plaats eindigen, maar het was voor ons allemaal een heel zwaar seizoen.”

“Ajax is de beste club van Nederland, maar dit seizoen kwamen we tekort. Al met al was het een positieve dag vandaag. De zon scheen, mijn familie was er en mijn zoontje kwam op het veld om wat te voetballen. Hij smeekte al een paar weken om het veld op te mogen. Dat was leuk voor hem.”

Het wordt afwachten of Akpom komend seizoen ook nog bij Ajax speelt. De Amsterdammers zijn druk bezig met de komst van Wout Weghorst en Akpom zat afgelopen seizoen vaker op de bank dan hem lief was. Ajax wil hem in ieder geval niet vóór augustus laten gaan, aangezien de club het eind juli in de tweede voorronde van de Europa League opneemt tegen Vojvodina. Ajax wil dan nog over Akpom kunnen beschikken.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties