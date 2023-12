Ajax zorgt voor kippenvel met indrukwekkende boodschap in kerstvideo

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor de kerstboodschap van Ajax.

Ajax deelt op kerstavond een speciale video, waarin de fans bedankt worden voor de steun in moeilijke dagen. Het socialmediateam wil benadrukken dat hoogtepunten altijd gepaard gaan met dieptepunten, en dat het opstaan belangrijker is dan de val. “Zo hoog als we kunnen, is zo diep als we kunnen gaan. Vlieg te dicht bij de zon en je vleugels branden weg. Maar iedere generatie zit te dicht op de zon en leert hoe het is om te vliegen. Hemelhoog, momenten groots. Je leert dat het niet gaat om de val, maar om hoe je opstaat. Houd hoop. Kin hoog, en borst vooruit”, zo klinkt het onder meer in de video.

Engelen zullen zingen…



Dit is voor alle Ajacieden, bedankt voor jullie steun en goede dagen gewenst ?? pic.twitter.com/5y6aOT61Bp — AFC Ajax (@AFCAjax) December 24, 2023

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties