Ajax zonder Brian Brobbey in thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard

Ajax moet het woensdagavond in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard doen zonder Brian Brobbey, zo heeft de opstelling uitgewezen. De spits kampt met een blessure en is er niet bij. Zijn plek wordt ingenomen door Chuba Akpom. Davy Klaassen begint op de bank. De wedstrijd begint om 20:00 uur en is te zien op ESPN.

Remko Pasveer staat onder de lat bij Ajax, dat in de eigen Johan Cruijff ArenA aantreedt met vier verdedigers: Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato.

Farioli kiest dus gewoon voor een 4-3-3-formatie, wat betekent dat Kian Fitz-Jim, Kenneth Taylor en Jordan Henderson het middenrif vormen. Branco van den Boomen begint net als Klaassen op de reservebank.

Klaassen moet dus nog even wachten op zijn rentree, al heeft Farioli hoge verwachtingen van hem. “Hij heeft al een goede band met sommige spelers en hij is een leider. Hij is een belangrijke speler en ik denk dat hij ons erg gaat helpen.” Voorin kiest Farioli voor Akpom, Bertrand Traoré en Mika Godts, waardoor Wout Weghorst nog even moet wachten op zijn eerste minuten als Ajacied.

Het duel met Fortuna stond eigenlijk voor 25 augustus op de planning, maar om Ajax meer rust te gunnen in het Europa League-tweeluik met Jagiellonia Bialystok verplaatste de KNVB het duel naar deze woensdagavond. In de tussentijd heeft Farioli, die zijn ploeg door onder meer politiestakingen al drie weken niet in actie heeft gezien, alle tijd gehad om de Limburgers te bestuderen.

“Fortuna is een gevaarlijk team, zeker wanneer het vanaf de flanken aanvalt. Ze tonen variatie in hun spelhervattingen. Het is aan ons om de duels rondom onze zestien zo veel mogelijk uit de weg te gaan. Het is ook een team dat flexibel is in zijn manier van spelen. Ze beheersen drie à vier systemen.”

Farioli kan tegen Fortuna en in de komende weken nog geen beroep doen op Steven Berghuis en Sivert Mannsverk. “Berghuis ligt er nog minimaal vier weken uit. Mannsverk is teruggekeerd van Jong Noorwegen met een vrij ernstig enkelprobleem. Dit soort zaken deden ons zoeken naar mogelijkheden en oplossingen.” Zodoende kwam Ajax uit bij Klaassen, die al 321 keer in de hoofdmacht van de Amsterdammers speelde.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Traoré, Akpom, Godts.

Opstelling Fortuna Sittard: Branderhorst; Pinto, Guth, Grujcic, Van Ottele; Bastien, Fosso, Rosier; Halilovic, Bullaude, Peterson,