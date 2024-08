Ajax zonder Bergwijn naar Panathinaikos: aanvaller blijft achter in Amsterdam

Steven Bergwijn reist niet met Ajax af naar Griekenland voor het duel in de Europa League met Panathinaikos, zo weet De Telegraaf te melden. De aanvaller is nog niet fit genoeg om onderdeel uit te maken van de wedstrijdselectie.

Ajax neemt het donderdagavond om 20:00 uur in Athene op tegen Panathinaikos, maar moet dat dus doen zonder Bergwijn. De aanvaller ondervindt hinder van een blessure die hij tijdens het EK opliep.

Bergwijn raakte tijdens het groepsduel met Roemenië geblesseerd en moest zich halverwege het duel laten vervangen door Donyell Malen. De naweeën van die blessure spelen de Oranje-international nog altijd parten.

Een andere reden dat Bergwijn achterblijft in Amsterdam is omdat hij aanstaande zondag, tijdens de eerste speelronde van het nieuwe Eredivisie-seizoen, is geschorst tegen sc Heerenveen.

Trainer Francesco Farioli kiest daarom voor andere namen op bezoek bij Panathinaikos en geeft Bergwijn de tijd en ruimte om volledig te herstellen. Volgende week donderdag staat de return op het programma in de Johan Cruijff ArenA.