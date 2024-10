Ajax ziet ziekenboeg leegstromen en wijzigt op twee plekken tegen FC Groningen

Trainer Francesco Farioli heeft de opstelling van Ajax voor de wedstrijd tegen FC Groningen bekendgemaakt. Bertrand Traoré blijkt fit genoeg en staat in de basis, net als Davy Klaassen en Branco van den Boomen. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 16:45 uur en is te zien op ESPN 2.

Remko Pasveer staat onder de lat bij Ajax, dat met een ongewijzigde defensie aantreedt vergeleken met het midweekse Europa League-treffen met Slavia Praag. Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato gaan proberen de nul te houden.

Henderson had in aanloop naar Slavia last van een lichte spierblessure, deed vrijdag nog wel mee aan de groepstraining, maar is niet klaar voor zijn rentree op het middenveld. De middelste linie bestaat daardoor zondagmiddag uit Van den Boomen, Klaassen en Kenneth Taylor.

Voorin keert Traoré terug. De rechtervleugelaanvaller was niet fit genoeg voor Slavia-uit, maar nam vrijdag breed lachend deel aan de afsluitende training. Hij lijkt dan ook te starten, net als linksbuiten Mika Godts en spits Brian Brobbey.

Tegenstander FC Groningen kende een uitstekende start van het seizoen met twee opeenvolgende zeges, maar wacht inmiddels al vijf wedstrijden op een nieuwe driepunter. De laatste twee wedstrijden verloor het bovendien. Daarnaast is Tika de Jonge geblesseerd en ontbreken ook de geschorsten Marvin Peersman en Brynjólfur Willumsson.

Farioli is echter op zijn hoede voor de ploeg van trainer Dick Lukkien. "We treffen weer een erg fysieke ploeg, dus ik denk dat het een soortgelijke wedstrijd gaat worden”, doelt de Italiaan op Slavia. “Het is een team dat veel druk zet en erg agressief kan spelen.”

“Ze doen het goed in de Eredivisie. We zullen goed moeten zijn en vanaf de training van vanochtend (vrijdag, red.) elk moment benutten om ons voor te bereiden”, aldus Farioli.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Klaassen, Van den Boomen, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.

Opstelling FC Groningen: Vaessen; Bacuna, Rente, Blokzijl, Prins; Mendes, Resink, Hove, Schreuders; Postema, Van Bergen.