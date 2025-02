Ajax ziet wedstrijd verplaatst worden en moet komen opdraven op eerste paasdag

De KNVB heeft de speeldatum van FC Utrecht - Ajax naar voren gehaald. Aanvankelijk stond het duel op zondag 4 mei op de rol, maar nu treffen de twee ploegen elkaar op 20 april.

Volgens de KNVB is de politiecapaciteit in het weekend van 2 tot 4 mei beperkt vanwege de dodenherdenking. Omdat Utrecht - Ajax aangemerkt wordt als risicowedstrijd is besloten om de wedstrijd te verplaatsen.

Ajax komt nu dus op 20 april op bezoek in De Galgenwaard. Het betekent dat de wedstrijd dus wordt gespeeld op eerste paasdag. Op maandag tweede paasdag staat de finale van de TOTO KNVB Beker op het programma.

De wedstrijd tussen de Domstedelingen en de Nederlandse recordkampioen begint om 12:15 uur. Wie de wedstrijd zal fluiten, is nog niet bekend.

Mogelijk wordt ook het Europa League-duel tussen Union Sint-Gillis en Ajax verplaatst. Die wedstrijd zou aankomende donderdag gespeeld worden in het Koning Boudewijnstadion, maar het veld van dat stadion is afgekeurd.

Union moet daarom snel op zoek naar een andere locatie. Hun eigen stadion is afgekeurd omdat het wegens verpaupering niet voldoet aan de reglementen van de UEFA.