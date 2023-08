Ajax ziet alternatief voor Thiago Almada rondlopen in Ligue 1 en legt contact

Zaterdag, 26 augustus 2023 om 18:54 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:06

Als het Ajax niet lukt om Thiago Almada over te nemen van Atlanta United, dan willen de Amsterdammers zich versterken met Georges Mikautadze, spits van FC Metz. Volgens De Telegraaf melden bronnen dicht bij de Franse club dat Ajax het eerste contact heeft gelegd met de 22-jarige Georgische spits.

Almada lijkt nog altijd de topprioriteit voor Ajax, maar het is de vraag of hij haalbaar is. Vrijdag wist The Athletic nog te melden dat er minimaal 26,7 miljoen euro betaald moet worden om de aanvallende middenvelder in te lijven. Het is de vraag of directeur voetbalzaken Sven Mislintat de toestemming van Ajax krijgt om een dergelijk bedrag uit te geven. Gezien het feit dat de deadline van de transferwindow (1 september) bovendien snel dichterbij komt, is het zaak voor de Duitser om ook naar alternatieven te kijken. Daarbij lijkt hij dus te zijn uitgekomen bij Mikautadze, die zo'n tien miljoen euro moet kosten.

Waar Almada een aanvallende middenvelder is, staat Mikautadze te boek als spits. Hij speelde in de jeugd van Metz, en werd van 2020 tot 2022 verhuurd aan het Belgische RFC Seraing. Voor die club speelde hij in totaal 57 wedstrijden, waarin hij 36 keer scoorde en vier keer als aangever fungeerde. Een jaar geleden keerde hij terug bij Metz.

Voor de club uit het noordoosten van Frankrijk speelde hij tot dusver 44 duels. Daarin was hij goed voor 25 goals en 10 assists. Mikautadze ligt bij Metz nog vast tot medio 2026.