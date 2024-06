Ajax wil serieus werk maken van komst OGC Nice-middenvelder Pablo Rosario

Pablo Rosario geniet concrete interesse van Ajax, zo meldt Voetbal International dinsdag. De 27-jarige middenvelder ligt tot medio 2025 vast bij OGC Nice, de oude club van trainer Francesco Farioli. Hierdoor moet Ajax een transfersom betalen, al is nog niet bekend welke vraagprijs Nice hanteert.

Rosario is in de afgelopen drie seizoenen uitgegroeid tot een belangrijke pion op het middenveld van Nice. Farioli raakte bij de Franse club onder de indruk van de voormalig PSV'er en onderzoekt nu dus de mogelijkheden om Rosario naar de Johan Cruijff ArenA te halen.

Volgens Voetbal International schijnt Rosario wel oren te hebben naar een terugkeer richting de Eredivisie. Het is nu afwachten wanneer Ajax een eerste bod neerlegt bij de leiding van Nice. Het is ook nog onduidelijk of de werkgever van Rosario wil meewerken aan een tussentijds vertrek van de middenvelder.

Farioli beschikt bij Ajax met Jordan Henderson Sivert Mannsverk, Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic over voldoende opties voor de rol van controlerende middenvelder. Het is echter nog niet zeker of het viertal ook bij Ajax blijft. Vooral Henderson lijkt te twijfelen over een langer verblijf in Amsterdam.

