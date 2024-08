Ajax weet wie de tegenstander in de derde voorronde van de Europa League is

De tegenstander van Ajax in de derde voorronde van de Europa League is bekend. De Amsterdammers waren donderdagavond na de eerdere 1-0 overwinning in de Johan Cruijff ArenA ook in de return te sterk voor FK Vojvodina: 1-3. Daardoor zal de ploeg van trainer Francesco Farioli het in de volgende voorronde opnemen tegen het Griekse Panathinaikos.

Botev Plovdiv - Panathinaikos 0-4 (1-5)

De tegenstander van Ajax zou uit het tweeluik tussen het Bulgaarse Botev Plovdiv en Panathinaikos komen. In het eerste duel wonnen de Grieken al met 2-1, en in de return werd de tweestrijd vol overtuiging beslist: 0-4.

Panathinaikos stond halverwege al met 0-3 voor dankzij voltreffers van Alexander Jeremejeff en Filip Djuricic en een eigen doelpunt van Anthony Ujah. Na rust zette Jeremejeff met zijn tweede treffer van de avond de eindstand op het scorebord: 0-4.

Wanneer speelt Ajax tegen Panathinaikos?

De wedstrijden in de derde voorronde van de Europa League worden afgewerkt op donderdag 8 augustus en op donderdag 15 augustus.