Ajax vindt nieuwe trainer voor het vrouwenteam na veelbesproken vertrek Bakker

Ajax heeft een opvolger gevonden voor Suzanne Bakker, die na dit seizoen vertrekt als hoofdtrainer van het vrouwenteam van de Amsterdammers. Bakker leidde de Ajax Vrouwen dit seizoen naar groot internationaal succes, door de kwartfinale van de Women's Champions League te halen, maar moet desondanks vertrekken aan het einde van het seizoen. Hesterine de Reus is haar opvolger.

De aankondiging van het vertrek van Bakker, afgelopen januari, leverde de nodige gefronste wenkbrauwen op. Bakker leidde Ajax naar het kampioenschap in het seizoen 2022/23 en zorgde voor sensationele uitslagen in de Champions League dit seizoen. Ajax wist in een poule met Paris Saint-Germain, AS Roma en Bayern München als tweede te eindigen, nadat het de voorrondes ook al knap overleefde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Daphne Koster, manager vrouwenvoetbal bij Ajax, wilde in eerste instantie niets kwijt over de redenen van het vertrek van Bakker. Eind vorige maand ging ze er tegenover de NOS toch iets dieper op in. "Alles wat je daarover vertelt, kan een persoon beschadigen. Het gaat om waar we naartoe willen. Wij denken dat we daarbij een andere coach nodig hebben. Achter die beslissing sta ik nog steeds." Koster erkende dat niet alle speelsters en stafleden uit het Ajax-team meer door wilden gaan met Bakker. "Maar nee, dat is niet doorslaggevend geweest."

De zoektocht naar een nieuwe trainer werd gestart en de Amsterdammers zijn uitgekomen bij de 62-jarige De Reus. De coach was jarenlang werkzaam bij de KNVB, waar ze meerdere jeugdteams onder haar hoede had. Daarnaast was zij bondscoach van China Onder 20, Jordanië en Australië. Momenteel is zij als technisch expert verbonden aan de UEFA, waar zij de bonden ondersteunt bij de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal.

De Reus treedt op 1 juli officieel in dienst bij Ajax en tekent een contract voor twee seizoenen. "Het voelt fantastisch om deze mooie uitdaging aan te gaan", laat De Reus weten via de clubkanalen. "Het voetbal in mijn eigen land, en met name het vrouwenvoetbal, ligt me dicht aan het hart. Daarnaast is Ajax een mooie club die duidelijk stappen vooruit wil maken. Ik kijk ernaar uit een bijdrage te leveren aan het versterken van de vrouwentak en natuurlijk het team op een nog hoger niveau te laten spelen."

Ook Koster is in haar nopjes over de aanstelling van de ervaren De Reus (62). "Hesterine is een toegewijde coach met veel expertise. Ze is goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de sport en is zelf ook nauw betrokken geweest bij de groei van het vrouwenvoetbal in binnen- en buitenland. Door haar uitgebreide ervaring heeft ze een groot netwerk opgebouwd en kent ze het landschap van het vrouwenvoetbal zeer goed, iets wat ongetwijfeld ook van waarde gaat zijn in haar functie bij Ajax."

De Ajax Vrouwen staan momenteel zeven punten achter koploper FC Twente in de Azerion Vrouwen Eredivisie. Met nog drie speelrondes te gaan hebben de Amsterdammers een wonder nodig om hun titel te prolongeren. In de Champions League strandde het schip in de kwartfinales. Daarin won Chelsea het heenduel in de Johan Cruijff ArenA met 0-3 en speelde Ajax de return met 1-1 gelijk op Stamford Bridge.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties