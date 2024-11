Ajax verrast Daley Blind en drie andere clublegendes met borstbeeld in supportershome

Rondom de benefietwedstrijd Ajax Legends - Real Madrid Legends hebben de Amsterdammers vier clublegendes in het zonnetje gezet. Daley Blind, Frank Rijkaard, Simon Tahamata en Patrick Kluivert zijn door middel van een borstbeeld vereeuwigd in het supportershome in de Johan Cruijff ArenA.

"Ik ben blij dat ik er ben en dit is een prachtig moment, om deze dag hier bij Ajax te zijn", spreekt Blind tegenover Ajax TV. De centrumverdediger van Girona is verguld met het gebaar van Ajax. "Dit is heel eervol. Als ik de andere standbeelden zie en wat voor namen daar tussen staan, dan is dit een hele eer. Ik voel me heel trots."

Blind vind zijn borstbeeld goed op hem lijken. "Maar misschien hadden ze een foto met iets meer haar kunnen kiezen", lacht Blind. "Maar hij lijkt er wel zeker op. De andere namen op de standbeelden zijn legendarisch, en dit is niet iets wat je van tevoren verwacht. Maar ik ben ontzettend dankbaar voor de blijk van waardering. Ajax zit diep in mijn hart."

Rijkaard kon niet aanwezig zijn. Zijn voormalig trainer Louis van Gaal, onder wie hij in 1995 de Champions League won, bedankte de supporters(vereniging) voor het borstbeeld van Rijkaard. Voormalig jeugdtrainer Tahamata was zichtbaar geëmotioneerd toen hij zijn standbeeld onthulde. "Mijn dank is heel groot", sprak Tahamata, voordat hij werd overmand door emoties.

Tot slot kreeg ook oud-spits Kluivert de eer om zijn borstbeeld te onthullen. "Ik heb m'n hele jeugd bij Ajax gespeeld, mooie prijzen gewonnen en dan kom je hier in het supportershome en krijg je zo'n mooie verrassing. Dit is echt fantastisch. Ajax is mijn club en dat weet iedereen. Het is een blijk van waardering van de supporters, dit is echt heel mooi."