Ajax-verdediger Anton Gaaei doet schokkende onthulling over eerste seizoen in Amsterdam

Anton Gaaei heeft een zeer opmerkelijke onthulling gedaan. Ajax trainde vorig seizoen helemaal niet op verdedigen, zo doet hij uit de doeken in gesprek met Flashscore. De verdediger zegt verder te genieten van de werkwijze van Francesco Farioli en noemt hem zelfs de beste trainer die hij op tactisch vlak ooit heeft gehad.

Waar Gaaei vorig seizoen door zowel Maurice Steijn als John van ‘t Schip vroegtijdig naar de kant werd gehaald, is dit seizoen alles anders. De Deen geniet het vertrouwen van Farioli en werd in de strafschoppenreeks tegen Panathinaikos de held door te vragen om een cruciale penalty, die raak te schieten en Ajax naar de play-offs van de Europa League te loodsen.

"Ik heb een goede start gehad met de nieuwe trainer”, opent Gaaei. “Ik heb genoeg speeltijd gekregen en onze nieuwe coach lijkt echt goed, zowel tactisch als qua teammanagement.”

"Vorig seizoen trainden we helemaal niet op verdedigen, maar dat doen we nu wel. We trainen vaak op structuur en bekijken veel video's. Onze coach communiceert veel en als er iets is wat je niet begrijpt, dan lossen we dat snel op.”

“Hij is op tactisch vlak de beste coach die ik heb gehad”, is de rechtsback bijzonder complimenteus richting Farioli. “Ik voel me op mijn gemak bij een duidelijke trainer die zegt wat hij verwacht. Hij heeft vertrouwen in me, iets waar ik vorig seizoen veel gebrek aan had.”

Gaaei kreeg deze zomer de kans om Ajax in te ruilen voor TSG Hoffenheim. Onder meer Sky Sport meldde dat de 21-jarige verdediger hoog op het lijstje stond om de rechtsbackpositie in te vullen bij de Duitse club, maar ondanks de concrete interesse bleef Gaaei in Amsterdam.

"Ik ben gelukkig bij Ajax en ik heb nog nergens anders aan gedacht. Mentaal voel ik me goed. Het eerste seizoen was zwaar, maar ik heb me er doorheen geslagen en ik had veel goede mensen om me heen die me goed hebben geholpen.”