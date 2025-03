Ajax vecht zich in jubileumduel naar gelijkspel tegen AZ en ziet PSV dichterbij komen

Ajax heeft een spectaculair jubileumduel met AZ niet in winst weten om te zetten. De Amsterdammers kwamen in de spectaculaire Noord-Hollandse derby tot tweemaal toe terug van een achterstand, maar een overwinning zat er niet in: 2-2. Ajax loopt zodoende averij op in de titelstrijd met PSV, dat het gat met de Amsterdamse koploper heeft verkleind tot zes punten. Nummer zes AZ loopt dure punten mis in de strijd om plek drie.

Aan de kant van Ajax vielen er liefst tien wijzigingen te noteren in de opstelling. Alleen doelman Matheus bleef ten opzichte van afgelopen donderdag staan. Brian Brobbey was fit genoeg om te starten, net als onder meer Josip Sutalo. Bij AZ ontbrak Seiya Maikuma wegens klachten. Denso Kasius was zijn vervanger. Ibrahim Sadiq begon op de bank, waardoor Kristijan Belic hangend op rechts startte.

AZ liet direct zijn tanden zien en creëerde al zeer snel een eerste goede kans na een goede rush van Ernest Poku. De buitenspeler legde terug op Zico Buurmeester, die vanaf randje zestien hoog over schoot. Aan de overkant stuurde Kian Fitz-Jim rechtsback Anton Gaaei de diepte in. Het schot van de Deen werd simpel gekeerd door Rome-Jayden Owusu-Oduro. De kans voor Brian Brobbey was groter. De spits kopte op aangeven van Gaaei van dichtbij naast.

De ploegen waren aan elkaar gewaagd, de harde duels werden niet geschuwd. Met name Brobbey en AZ-mandekker Wouter Goes vochten verbeten duels uit. Het gevaar was nooit ver weg in de helft, al bleven de grote mogelijkheden aan beide kanten vaak net uit. Ajax kreeg de iets grotere mogelijkheden. Jorrel Hato zag zijn uithaal knap gestopt worden door Alexandre Penetra, terwijl het kopballetje van Mika Godts niet venijnig genoeg was.

Vlak voor rust reageerde de Ajax-bank woedend toen Peer Koopmeiners geen gele kaart kreeg voor een overtreding op Godts. Assistent-trainer Felipe Sánchez Mateos met name reageerde woedend en kreeg binnen no time twee keer geel.

AZ begon uitstekend aan de tweede helft en was dominant in balbezit. De eerste grote mogelijkheid na rust was echter zonder twijfel voor Ajax, toen Taylor aangespeeld werd op randje zestien en zijn uithaal tegen de paal belandde. Het was een zeer dure misser. Buurmeester zette een aanval op met Belic en Parrott en schoot met links feilloos binnen in de verre hoek: 0-1.

Ajax toonde direct meer urgentie en had tot tweemaal toe op gelijke hoogte moeten komen. Traoré, die bij de tweede paal naast schoot, en de te wilde Brian Brobbey faalden vlak voor het AZ-doel. Traoré maakte zijn misser even later goed. Met een heerlijk hakje stuurde hij Gaaei diep en de Deen schoot met rechts knap binnen via de binnenkant van de paal: 1-1.

Gaaei belandde twintig minuten voor tijd van de hemel naar de hel. De rechtsback kwam met zijn rechtervoet te hoog in en kreeg na een VAR-check een directe rode kaart. Slechts enkele minuten later kwam ook AZ met tien man te staan na een overtreding van Penetra op Brobbey. De Portugees kreeg tweemaal geel en reageerde woedend, want hij claimde de bal te spelen. AZ was ook woedend en leek even van het veld te stappen, maar bleef toch staan.

De Alkmaarders overleefden een grote kans van Brobbey, die op randje zestien schoot richting doel maar zijn meerdere moest erkennen in Owusu-Oduro. Aan de overkant sloeg de ploeg van Martens keihard toe toen een hoekschop van Koopmeiners bij de tweede paal werd ingekopt door Sadiq: 1-2. Ajax reageerde razendsnel. Een voorzet van Taylor werd slecht verwerkt door Owusu-Oduro, en Edvardsen schoof bij de tweede paal binnen: 2-2.