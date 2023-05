Ajax treedt ondanks matige vertoning in Groningen aan met dezelfde elf

Zondag, 21 mei 2023 om 13:20 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 13:23

John Heitinga, de trainer van Ajax, heeft ondanks de zeer moeizame zege bij het al gedegradeerde FC Groningen van afgelopen dinsdag (2-3) geen reden tot wijzigen gezien. Dezelfde elf spelers mogen het zondagmiddag laten zien in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht, die gewonnen moet worden door de Amsterdammers. De wedstrijd begint om 14.30 uur en is te zien op ESPN 4.

Dusan Tadic opereerde in Groningen vanaf de linkerkant, terwijl Steven Bergwijn achter spits Brian Brobbey speelde. Dat zal ook zondagmiddag het geval zijn. Mohammed Kudus is de rechtsbuiten van dienst, terwijl Kenneth Taylor en Edson Álvarez het middenveld completeren. Achterin is er opnieuw een basisplaats voor Jorrel Hato, die gezelschap krijgt van Jurriën Timber in het centrum. De backposities zijn voor Devyne Rensch en Owen Wijndal en het doel wordt, zoals te doen gebruikelijk bij Ajax, verdedigd door Gero Rulli.

Het ging niet zonder slag of stoot, maar Ajax behaalde dinsdag een mogelijk cruciale zege bij FC Groningen (2-3). De ploeg van Heitinga staat twee punten voor op AZ en dat is gezien het resterende programma een welkome opsteker. FC Utrecht en FC Twente zijn historisch gezien namelijk niet de favoriete tegenstanders van de Amsterdammers. Ajax moet het tegen Utrecht zien te stellen zonder de geblesseerden Steven Berghuis en Francisco Conceição, die het duel met Groningen ook al aan zich voorbij moesten laten gaan. Naast dat duo staan ook Davy Klaassen, Kenneth Taylor, Lorenzo Lucca en Edson Álvarez op scherp. Ajax wist zijn laatste thuiswedstrijden tegen de Domstedelingen niet te winnen (1-1, 0-1).

FC Utrecht is al enige tijd zeker van de play-offs en gaat het duel in de Johan Cruijff ArenA dus vrijuit in. Trainer Michael Silberbauer kan tegen Ajax niet beschikken over Bas Dost en Luuk Brouwers, maar heeft verder een fitte selectie. Voor Utrecht is de zesde plaats het hoogst haalbare dit seizoen. Concurrent Sparta Rotterdam heeft twee punten meer en een, op papier, makkelijker programma. De Rotterdammers treden nog aan tegen degradanten SC Cambuur en FC Groningen. Na Ajax wacht voor Utrecht nog het duel met FC Emmen, dat in de laatste speelronde vermoedelijk nog strijdt om de vijftiende plaats. Eerst dus Ajax-uit. “Ajax-uit is altijd speciaal. De wedstrijd heeft een derby-gevoel”, liet Silberbauer weten bij RTV Utrecht.

Opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Timber, Hato, Wijndal; Álvarez, Taylor, Bergwijn; Kudus, Brobbey, Tadic

Opstelling FC Utrecht: Barkas; Klaiber, Van der Hoorn, Viergever, Van der Maarel; Bozdogan, Toornstra, Van de Streek; Booth, Douvikas, Boussaid