Gastón Ávila heeft voor het eerst in bijna een jaar weer deelgenomen aan de groepstraining van Ajax, zo meldt de club via de eigen kanalen. De aankoop van Sven Mislintat lag er lange tijd uit met een kruisbandblessure, maar is het nieuwe jaar positief begonnen.

Ajax deelt via social media beelden van de eerste training van 2025, waarbij speciale aandacht uitgaat naar Ávila. “Goed om je weer bij het team te hebben, Gaston!”, zo schrijven de Amsterdammers.

Ávila speelde zijn laatste wedstrijd voor Ajax op 21 december 2023. Daar zal hij het liefst zo weinig mogelijk aan herinnerd worden, daar het de bekerwedstrijd tegen Hercules (3-2 verlies) betreft.

Kort daarna raakte de Argentijn geblesseerd op de training. Al snel bleek dat de voorste kruisband van de linkerknie was afgescheurd, waardoor de verdediger onder het mes moest.

Er stonden negen tot twaalf maanden lang revalideren op het programma voor Ávila. Het grootste deel van die periode spendeerde hij in Spanje, waar hij dicht bij zijn familie kon zijn en met specialisten aan zijn fitheid kon werken.

Wanneer Ávila weer inzetbaar is voor trainer Francesco Farioli, is nog niet duidelijk. Ajax oefent in de winterstop nog tegen VfB Stuttgart, waarna het op zaterdag 11 januari de competitie hervat met een thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk.

Ávila kwam sinds zijn komst in de zomer van 2023 slechts zes keer in actie in de hoofdmacht van Ajax. Ook speelde hij één wedstrijd voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.