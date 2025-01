Ajax-trainer Francesco Farioli reageert duidelijk op vraag over transfertarget Raúl Moro

Francesco Farioli wil nog niets zeggen over Raúl Moro. De 35-jarige trainer van Ajax werd vrijdagmiddag op de wekelijkse persconferentie gevraagd naar de linksbuiten van Real Valladolid, met wie de Amsterdammers naar verluidt een mondeling akkoord hebben bereikt.

Mike Verweij van De Telegraaf meldde vrijdagochtend dat Ajax een contract tot medio 2029 overeen is gekomen met Moro. Als Farioli daarnaar gevraagd wordt, besluit hij niks prijs te geven.

“Er is nog geen akkoord, dus ik wil er ook nog niets over zeggen.” Farioli wil niet praten over spelers die niet bij Ajax onder contract staan. “Het is nu 10 januari en we zitten nog steeds in dezelfde situatie. We (Farioli en de clubleiding, red.) hebben uitvoerig gesproken over het aantrekken van nieuwe spelers.”

“We moeten kijken wat we de komende twintig dagen kunnen gaan doen. We willen bepaalde posities versterken. Welke posities dat zijn? Op de vleugel willen we graag een speler toevoegen”, aldus Farioli.

Sutalo ontbreekt

Farioli kan tegen RKC Waalwijk niet beschikken over Josip Sutalo. “Iedereen is fit, behalve Sutalo. Hij was ziek en moet nog herstellen. Hij traint mee, maar is nog niet volledig hersteld. Hij wordt behandeld en reageert daar vrij goed op, maar het duurt wat langer dan we hadden verwacht.”

De spelers van Ajax hebben doorgetraind tijdens hun vakantie. “Ze hadden hun eigen programma en daarna zijn ze getest. Iedereen is nu oké. Deze dagen waren goed voor iedereen, maar we moeten niet meer terugkijken. Respecteer mijn verlangen om vooruit te kijken en me te focussen op de wedstrijd van morgen.”

Het duel met RKC begint zaterdagavond om 18.45 uur. De Amsterdammers hopen in het spoor te blijven van PSV, dat zes punten meer heeft en het zaterdagavond (21.00 uur) in eigen huis opneemt tegen AZ.