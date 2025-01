Francesco Farioli is helder over zijn plannen met Youri Regeer. Tijdens de persconferentie daags voor het Europa League-duel met RFS reageert hij kort op het aanstaande vertrek van Devyne Rensch en de inkomende transfer van Regeer, die de trainer van Ajax duidelijk niet als vervanger ziet van Rensch.

Dinsdag maakte De Telegraaf bekend dat Youri Regeer en Ajax op hoofdlijnen een akkoord hebben bereikt over een overstap. De 21-jarige speler van FC Twente kan bij zijn oude club tekenen tot medio 2029.

In de komende dagen worden de laatste details afgerond, en wordt het papierwerk in orde gemaakt. Alleen de medische keuring staat een overstap nog in de weg. FC Twente nam Regeer medio 2023 voor een miljoen euro over van Ajax. De Amsterdammers bedongen bij de onderhandelingen een terugkoopoptie van 4,5 miljoen euro.

Tijdens het persmoment in Letland reageert Farioli kort op de aanstaande versterking. “Of Regeer de ideale vervanger is van Devyne Rensch? Nou, ik lees veel berichten van journalisten. Het zou een speler zijn die ik niet goed vind, maar dat klopt niet.”

“Ik vind dat hij een hele goede middenvelder is. Hij heeft het zelf onlangs ook nog gezegd: het middenveld is zijn favoriete linie om te spelen. En daar ben ik het mee eens, want het is een goede middenvelder”, besluit Farioli.

Eerder werd gemeld door onder meer Cristian Willaert dat Regeer gezien zou worden als vervanger van Rensch, maar daar is dus volgens Farioli absoluut geen sprake van. Het lijkt er daarom op dat Anton Gaaei de honneurs zal gaan waarnemen op de rechtsbackpositie.

In het verleden speelde Regeer al acht officiële duels voor Ajax 1. In 2023 verkaste hij naar Twente. Voor laatstgenoemde club staat de teller op 65 officiële wedstrijden, waarin hij twee keer scoorde.