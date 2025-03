Francesco Farioli lijkt slecht nieuws te hebben over Ajax-speler: 'Het ziet er niet goed uit'

Francesco Farioli leek tijdens Ajax - Eintracht Frankfurt (1-2) langs de zijlijn woedend te reageren op zijn aanvoerder Jordan Henderson, die geel kreeg en daardoor de return mist. Volgens de oefenmeester was hij echter helemaal niet boos op Henderson.

Vlak voor tijd kreeg Henderson, die op scherp stond, geel voor aanmerkingen op de leiding. Daardoor mist hij de return in Frankfurt. Vervolgens was te zien dat een woeste Farioli aan de zijlijn een schop verkocht aan een stoel.

Dat had echter niet met Henderson te maken, vertelt hij achteraf bij Ziggo Sport. “Ik was absoluut niet boos op Henderson. Natuurlijk kon hij het beter doen in deze situatie, maar ik was zeker niet boos op hem.” Op wie de Italiaan dan wel boos was, wil hij niet zeggen. Vermoedelijk waren de frustraties aan de scheidsrechter gericht.

Ajax verloor het duel, maar toch is Farioli niet geheel ontevreden. “Meer dan dit konden we niet doen. Qua spel was het een goede wedstrijd. Ik ben heel blij en positief over de wedstrijd die we hebben gespeeld. Dapper, met moed en met kwaliteit.”

“We wisten wat de kwaliteiten van Frankfurt waren, ook qua fysiek. Het feit dat we Frankfurt vooral in de laatste twintig minuten hebben teruggedrongen naar hun eigen strafschopgebied, zegt heel veel over de wedstrijd die de jongens hebben gespeeld.”

“We hebben de wedstrijd gespeeld die we wilden spelen. Sommige momenten waren twijfelachtig. Bijvoorbeeld de 1-2, vanwege de overtreding op Baas. Maar dat hoort bij het spel. Dus we gaan gewoon door.”

Behalve de nederlaag was er nog een tegenvaller: het geblesseerd uitvallen van Remko Pasveer, die halverwege de eerste helft moest worden gewisseld vanwege een liesblessure. “Het ziet er niet geweldig uit. Het is een spierprobleem, dus we hebben een paar dagen nodig om te kijken wat er aan de hand is”, aldus Farioli.

Pasveer leek emotioneel toen hij het veld verliet. “Ik weet niet waarom”, zegt Farioli daarover. “Hij wil het team natuurlijk helpen. Hij had het ook moeilijk toen hij niet in actie kon komen vanwege z’n rugblessure. En door deze blessure kan hij weer niet op het veld staan. Maar hij zal bij ons blijven en ons op een andere manier helpen. En we hopen dat hij zo snel mogelijk terug zal keren.”