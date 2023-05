Ajax tikt deze dramatische cijfers voor het eerst sinds zeventien jaar weer aan

Maandag, 29 mei 2023 om 15:00

De Eredivisie levert al sinds jaar en dag gespreksstof op in Nederland. Vooral de topclubs houden de gemoederen van miljoenen mensen vaak bezig. Voetbalzone houdt vanaf de eerste speelronde in 2023 de verrichtingen van Ajax, PSV en Feyenoord ook vanuit statistisch oogpunt in de gaten. Wat gaat er goed en wat moet er beter? In samenwerking met Opta is dit speelronde 34 in cijfers.

De laatste speelronde stond voor twee van de drie topclubs in het teken van de tweede plaats. PSV had die in handen en hoefde alleen maar gelijk te spelen bij AZ om Ajax, dat de lastige uitwedstrijd bij FC Twente tegemoet ging, van zich af te houden. Uiteindelijk wonnen de Eindhovenaren dankzij Xavi Simons in een duel waarin AZ de betere cijfers kon overleggen, terwijl Ajax jammerlijk onderuit ging in de Grolsch Veste en geen enkel recht had op meer. De spelers van Feyenoord lieten het ondertussen liggen tegen Vitesse, dat met een 0-1 overwinning uit De Kuip vertrok. Het was niet eens onverdiend.

Voor de spelers van Feyenoord hoefde het niet meer zo nodig

Het hele seizoen zijn de spelers van Feyenoord alert geweest. Goal nodig in blessuretijd? Geen probleem, de fitte selectie van Arne Slot prikt er nog wel eentje in het net. Hoe anders was dat zondag tegen Vitesse, toen er duidelijk niets meer op het spel stond. Dat de Arnhemmers een hoger Expected Goal-cijfer lieten noteren dan Feyenoord (1,9 om 1,7) is veelzeggend, maar het lage aantal overtredingen dat de Rotterdammers maakten was nóg opvallender. Over de hele negentig minuten maakte Feyenoord maar één overtreding, en dat in een wedstrijd die verloren ging. De zege van de mannen van trainer Phillip Cocu, die veel liever wilden winnen dan hun titelvierende collega’s, was simpelweg terecht.

AZ tegen PSV was de wedstrijd van de effectiviteit

Zeven schoten, twee op doel, twee doelpunten. Dat zijn de cijfers van PSV in de uitwedstrijd bij AZ van zondagmiddag. De Alkmaarders losten ondertussen tien schoten, waarvan zes op doel, en kwamen uiteindelijk maar tot één doelpunt. Dit seizoen waren er in de Eredivisie maar vier wedstrijden waarin minder doelpogingen werden ondernomen en het duel der effectiviteit werd glansrijk gewonnen door PSV. AZ was na een moeilijk eerste kwartier ogenschijnlijk de betere ploeg, gaf in de eerste helft geen enkel schot op het eigen doel weg en had vooral in de fase na rust een doelpunt kunnen maken. Het lukte uiteindelijk niet uit open spel, iets dat Simons wel twee keer voor elkaar kreeg. Daardoor eindigt PSV het seizoen op 89 goals en is het het meest scorende team van de competitie geworden.

0 - Against AZ, PSV have failed to record a shot on target in the first half of an Eredivisie game for the first time since January 2021 (0 at home against AZ). Struggle. pic.twitter.com/eL8bx56TyH — OptaJohan (@OptaJohan) May 28, 2023

Het rampseizoen van Ajax in één wedstrijd samengevat

Door de nederlaag bij FC Twente zijn er maar liefst vijf clubs in de Eredivisie die over het hele seizoen niet van Ajax verloren. Het is zeventien (!) jaar geleden dat dat voor het laatst voorkwam. Het grootste pijnpunt dit seizoen was het niet kunnen verdedigen van koppers. Door de goal van Manfred Ugalde, die een voorzet van Joshua Brenet inknikte, kwam Ajax uit op tien kopgoals tegen. Dat is het hoogste aantal kopdoelpunten tegen sinds vijftien jaar voor de 36-voudig landskampioen. Er zijn geen cijfers die zeggen wie daar als schuldige voor aan te wijzen is, maar het werd wel pijnlijk duidelijk wie er in Enschede vaak voor zorgde dat Twente de kans kreeg om een bal voor te zetten. Keeper Gerónimo Rulli leed maar liefst 23 keer balverlies, het hoogste aantal voor een keeper van Ajax sinds maart 2019.