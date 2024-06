Ajax-target imponeert niet: ‘Gun het niemand om 34 wedstrijden van hem te zien’

Ajax-target Jonathan Ikoné imponeert niet: ‘Gun het niemand om 34 wedstrijden van hem te zien’

Jonathan Ikoné moet de nieuwe rechtsbuiten worden van Ajax, zo meldde Fabrizio Romano dinsdagavond. De Amsterdammers hebben de gesprekken met Fiorentina daarvoor geopend en bereiden een bod voor. Niet iedereen is echter overtuigd van de Franse vleugelaanvaller.

Ajax is naarstig op zoek naar een nieuwe vleugelspits, bij voorkeur voor de rechterkant van de aanval. De linksbenige Ikoné lijkt daarvoor een geschikte optie.

Ikoné zal waarschijnlijk te duur zijn voor Ajax om direct te kunnen kopen. In januari 2022 maakte Fiorentina nog een bedrag van vijftien miljoen euro over aan Lille OSC om de inmiddels 26-jarige aanvaller over te nemen.

Het ligt daardoor meer voor de hand dat Ajax inzet op een huurovereenkomst. Kersverse trainer Francesco Farioli zit momenteel dun in de rechtsbuitens. Carlos Forbs lijkt na een dramatisch debuutseizoen te mogen vertrekken, terwijl Steven Berghuis in eerste instantie wordt gezien als nummer 10.

Willem Haak, journalist bij Southfields, is een kenner van het Italiaanse voetbal en hij is nog niet bepaald overtuigd van Ikoné. “Ik gun het niemand om 34 of meer wedstrijden naar de Jonathan Ikone van Fiorentina te kijken. Buitenspeler is in Italië vreselijk geweest. Veel te vrijblijvend en nooit efficiënt”, schrijft hij op X.

“Als je wil blijven uitblinken in vrijblijvendheid is het een goede aanwinst. Neemt niet weg dat in de Eredivisie in principe iedereen kan slagen”, plaatst de journalist als kanttekening.

Journalist Wesley Victor Mak volgt het Italiaanse voetbal ook op de voet. Hij stipt eveneens aan dat Ikoné in zijn drie seizoenen bij Fiorentina nog niet heeft weten te overtuigen. “115 wedstrijden, 12 goals, 10 assists. Na een uitstekende tijd bij Lille viel zijn periode in Italië behoorlijk tegen.”

Ikoné komt uit de jeugd van Paris Saint-Germain, waarvoor hij zeven officiële duels speelde. In het shirt van zijn vorige werkgever Lille OSC kwam de vleugelaanvaller in 3,5 jaar tijd tot 150 officiële duels. Daarin noteerde hij 16 goals en 27 assists.

