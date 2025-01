Ajax strikt Oliver Edvardsen; VI heeft nieuws over inzetbaarheid tegen Feyenoord

Ajax heeft Oliver Edvardsen definitief binnen, zo maakt de Amsterdamse club vrijdag wereldkundig. De Noorse vleugelaanvaller (25) van Go Ahead Eagles tekent een contract tot medio 2028. Tevens is de optie op een seizoen extra seizoen opgenomen in de meerjarige verbintenis.

De interesse van Ajax in Edvardsen kwam donderdagavond in een stroomversnelling na het vroegtijdig uitvallen van Mika Godts in de wedstrijd tegen Galatasaray in de Europa League. Technisch directeur Alex Kroes nam direct contact op met Go Ahead om een deal voor de buitenspeler te bespreken.

''Wij waren zoals bekend al langere tijd op zoek naar versterking voor de linksbuitenpositie. Wij zijn daarom erg blij met het aantrekken van Oliver. Hij is een speler met flinke diepgang, scoort veel en kan mooie statistieken overleggen'', jubelt Kroes op de website van Ajax.

''Daarnaast is hij vanaf beide flanken inzetbaar. Gezien dit complete plaatje zijn wij ervan overtuigd dat we veel plezier aan hem gaan beleven'', verwelkomt de 'td' van Ajax de van Go Ahead afkomstige aanvaller.

Ajax beschikt voortaan dus over Edvardsen. De winteraanwinst is zondag echter niet inzetbaar tegen Feyenoord in De Klassieker. Onder meer Voetbal International meldt dat Ajax de Noorse flankspeler daarvoor niet op tijd heeft ingeschreven bij de KNVB.

Een tegenvaller voor Ajax, dat Edvardsen goed had kunnen gebruiken tegen Feyenoord. Godts is voorlopig uitgeschakeld met een hamstringblessure en Chuba Akpom is onderweg naar Lille OSC. Het gaat in zijn geval om een huur met optie tot koop, al is er nog geen definitief akkoord.

Edvardsen was sinds medio 2022 verbonden aan Go Ahead, waarmee hij vorig seizoen Europees voetbal haalde. De aanwinst van Ajax scoorde tot dusver dit seizoen acht keer in veertien Eredivisie-duels. Tevens tekende hij voor vier assists.