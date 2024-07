Ajax strikt nieuwe keeperstrainer na razendsnel vertrek Jelle ten Rouwelaar

Jarkko Tuomisto is de nieuwe keeperstrainer van Ajax. Dat meldt Voetbal International maandagavond. De 48-jarige Fin volgt Jelle ten Rouwelaar op, die al na twee weken naar Manchester United vertrok.

Tuomisto wordt overgenomen van OGC Nice. Daar werkte hij al samen met Francesco Farioli, de nieuwe trainer van Ajax.

Eerder werkten de Fin en Italiaan ook al samen bij Fatih Karagümrük en Alanyaspor. Nu gaat Tuomisto dus aan de slag als eerste keeperstrainer van Ajax.

Jarkko Tuomisto in dienst van OGC Nice.

In mei werd nog bekend dat Ten Rouwelaar de nieuwe keeperstrainer van de Amsterdammers zou worden. Afgelopen week, toen hij nog maar twee weken in dienst was bij Ajax, werd hij echter alweer overgenomen door Manchester United.

Volgens De Telegraaf legde de clubleiding van Ajax hem geen strobreed in de weg om een dienstverband aan te gaan bij the Red Devils. In Manchester zou hij het drievoudige verdienen van zijn salaris bij Ajax, terwijl laatstgenoemde club een bedrag van 100.000 euro aan zijn vertrek verdiende.

De afgelopen periode nam Erik Heijblok, de keeperstrainer van Jong Ajax, de honneurs waar bij de hoofdmacht van de Amsterdamse club. Nu neemt Tuomisto dus het stokje van hem over.

Tuomisto is overigens het vijfde staflid dat door Farioli wordt meegenomen van Ajax. Eerder deed hij dat al met assistenten Daniele Cavalletto en Felipe Sanchez Mateos, video-analist Osman Kul en fitness coach Callum Walsh.

