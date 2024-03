Ajax start samenwerking met Aziatische club ‘om wereldwijd toptalent te scouten’

Ajax en Gamba Osaka slaan de handen ineen. De Amsterdammers gaan met de Japanse club een samenwerking aan, ten doele van het bevorderen van de talentidentificatie en ontwikkelingsinitiatieven in het land. Zo hoopt Ajax het netwerk te versterken en sneller toptalent te kunnen scouten. De samenwerking heeft een duur van drie jaar.

Ajax maakt het nieuws maandagochtend wereldkundig op de clubkanalen. De samenwerking, die 'exclusief' wordt genoemd, heeft duidelijk gedefinieerde doeleinden.

Ajax wil het wereldwijde netwerk versterken en meer kijk krijgen op de (top)talenten binnen de Japanse landsgrenzen. Gamba Osaka hoopt te leren van de trainingsmethodologieën voor de eigen jeugdopleiding.

Marijn Beuker, Director of Football bij Ajax toont zich zeer verheugd met de samenwerking. "Deze samenwerking symboliseert onze vastberadenheid om het internationale voetbalnetwerk van Ajax uit te breiden en wereldwijd toptalent te scouten. We zijn blij om Gamba Osaka te verwelkomen in ons netwerk - een zeer gerespecteerde club in Japan, vanwege hun streven naar het hoogst haalbare."

"In samenwerking met Gamba Osaka is ons gezamenlijke doel om een wederzijds voordelige situatie te bevorderen die de traditionele grenzen van talentontwikkeling overstijgt."

Tadashi Ono, president van de huidige nummer drie van Japan, voegt daaraan toe: "Deze samenwerking richt zich zowel op het voetbalgebied, met betrekking tot het eerste team en de academie, als op het zakelijke aspect. Het begint met het uitwisselen van kennis en expertise, en omvat ook het delen van strategische gegevens en inzichten over de Japanse en Europese markten, inclusief de dynamiek van de voetbalmarkt en de methodologieën voor speler ontwikkeling."

"We verwachten dat dit initiatief aanzienlijk zal bijdragen aan de ontwikkeling van onze jonge talenten, met name door hen waardevolle kansen te bieden voor internationale ervaring via onze samenwerking met Ajax."

