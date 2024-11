Ajax start met onder meer Brobbey en Akpom aan topper tegen PSV

De opstelling van Ajax voor de zaterdagavondkraker tegen PSV is bekend. Trainer Francesco Farioli kiest in de spits voor Brian Brobbey, terwijl de rechtsbuitenpositie wordt ingenomen door Bertrand Traoré. Kenneth Taylor is niet fit genoeg voor een basisplaats en wordt vervangen door Kian Fitz-Jim. Chuba Akpom begint als linksbuiten. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 18:45 uur en is te zien op ESPN 1.

Remko Pasveer staat onder de lat bij Ajax, dat ten opzichte van de midweekse 0-2 zege op Feyenoord met een ongewijzigde defensie aantreedt. Devyne Rensch (rechts) en Jorrel Hato (links) bekleden de backposities, terwijl Josip Sutalo en Youri Baas in het hart van de verdediging staan.

Op het middenveld is aanvoerder Jordan Henderson de controleur. Taylor kwam niet ongeschonden uit de strijd met Feyenoord, waardoor Fitz-Jim zich mag opmaken voor een basisplaats. Davy Klaassen completeert de middelste linie van de Amsterdammers.

Voorin krijgt Brobbey de kans zich te laten zien. Het jeugdproduct van Ajax krijgt de voorkeur boven Wout Weghorst, die Brobbey die afgelopen wedstrijden op de bank hield. Traoré komt op rechts in de ploeg. Akpom schuift van die plek naar links; Mika Godts verhuist naar de bank.

Het vertrouwen bij Ajax is groot na de overtuigende zege in de Klassieker. Met PSV treft de ploeg van Farioli echter een ploeg die nog altijd foutloos is in de Eredivisie. De oefenmeester ziet PSV dan ook als de favoriet. “Dat lijkt me duidelijk als ze met 35 punten en 90 goals in doelsaldo boven ons zijn geëindigd.”

“Maar favoriet zijn hoeft niets te betekenen voor het uiteindelijke resultaat”, benadrukt Farioli. “Zij geven heel weinig weg. Om ze te breken, komt het echt op hele kleine details aan. En moeten we dus ook heel accuraat zijn als we iets afdwingen.”

“PSV controleert wedstrijden met de bal. Ze hebben het hoogste balbezit en zijn goed georganiseerd zonder bal. Daarin winnen ze ook de meeste duels in de Eredivisie. We hebben opnieuw een hele goede collectieve prestatie nodig waarbij we ons bewust zijn van elk detail.”

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Klaassen, Henderson, Fitz-Jim; Traoré, Brobbey, Akpom.