Ajax stapt naar de UEFA en wil inschrijving extra speler forceren voor Europa League-duel met Eintracht Frankfurt

Ajax heeft een speciaal verzoek ingediend bij de UEFA, zo weet De Telegraaf zondag te melden. De Amsterdammers willen namelijk een extra speler inschrijven voor het Europa League-duel met Eintracht Frankfurt.

Trainer Francesco Farioli kan momenteel niet beschikken over de geblesseerde doelman Remko Pasveer. De 41-jarige keeper moest zich donderdagavond tegen Eintracht Frankfurt na 25 minuten laten vervangen door Jay Gorter omdat hij een liesblessure opliep tijdens het geven van een pass.

In het gewonnen Eredivisie-duel met PEC Zwolle (0-1) kreeg doelman Matheus de voorkeur boven Gorter, maar in de Europa League is de Braziliaan momenteel nog niet inzetbaar. Ajax hoopt de doelman alsnog in te schrijven.

Normaal gesproken kunnen niet ingeschreven spelers niet meer in actie komen in Europa, maar de UEFA heeft een uitzondering gemaakt in de regelgeving rond keepers. Mocht een van de twee eerste keepers geblesseerd raken, dan kan een derde doelman ook na de deadline nog ingeschreven worden.

“We denken dat de regels dat toestaan. Het is nu afwachten welk antwoord we krijgen”, zo zei Farioli zelf over de poging van Ajax voor het inschrijven van Matheus voor de Europa League.

Clubs mochten halverwege het seizoen drie nieuwe spelers op de Europese lijst zetten. Bij Ajax koos men voor Davy Klaassen, Lucas Rosa en Oliver Edvardsen. Nu moet de club wachten op het antwoord van de UEFA.

Komende donderdag moet Ajax op bezoek bij Eintracht Frankfurt een 2-1 achterstand proberen om te buigen om een plek af te dwingen in de kwartfinale van de Europa League.