Ajax spreekt over nieuw contract met onder John van 't Schip opgeleefde speler

Dinsdag, 28 november 2023 om 21:49 • Jan Hoeksema

Ajax is met Ar’Jany Martha in gesprek over een contractverlenging, zo meldt Voetbal International dinsdagavond. De linksback, die dit seizoen zijn doorbraak bij de Amsterdammers beleeft, heeft momenteel een aflopend contract.

Martha tekende in april 2021 een contract tot medio 2024. Sindsdien kwam hij veelal in actie namens Jong Ajax, alvorens hij dit seizoen een kans kreeg in het eerste onder John van 't Schip.

De opvolger van Maurice Steijn had bij zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van Ajax namelijk meteen een debuut voor Martha in petto. In het met 2-0 gewonnen duel met FC Volendam speelde de linksback ruim een uur.

Dat deed hij niet onverdienstelijk en Van 't Schip beloonde Martha in de daaropvolgende wedstrijd tegen sc Heerenveen (4-1 winst) dan ook wederom met een basisplek.

Tegen Brighton & Hove Albion (0-2 verlies) en Almere City (2-2) moest Martha toekijken, maar afgelopen weekend in de met 5-0 gewonnen wedstrijd tegen Vitesse deed de twintigjarige verdediger weer de hele wedstrijd mee.

De technische staf van Ajax is ogenschijnlijk tevreden over het door Martha getoonde niveau en dus wil de club de vleugelverdediger belonen met een nieuw contract. Beide partijen zijn in gesprek over een meerjarige verbintenis.

Martha kwam in 2019 over van de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam en speelde sindsdien voor verschillende Amsterdamse jeugdelftallen. Dat deed hij voornamelijk als rechtsbuiten, totdat Jong Ajax-trainers John Heitinga en Dave Vos hem tot linksback omtoverden.