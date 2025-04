Ajax-spits Wout Weghorst: 'Het was nieuw, ik heb dat nog nooit gehad in mijn hele carrière'

Wout Weghorst is weer helemaal terug bij Ajax. De 32-jarige spits uit Borne miste elf wedstrijden wegens een gebroken teen en maakte vorige week thuis tegen NAC Breda weer zijn rentree. Weghorst blikt in gesprek met de Amsterdamse clubkanalen terug op zijn revalidatie.

De aanvalsleider brak zijn teen begin februari, op bezoek bij Fortuna Sittard. "Het was nieuw. Ik heb dat nog nooit gehad in mijn hele carrière, zo'n tijdje geblesseerd zijn. Rondom wedstrijden vind ik dat lastig, want je wil gewoon voetballen en je steentje bijdragen. Ik ben veel thuis geweest”, lacht de rechtspoot.

"Dat was voor de kinderen ook nieuw. Zij vonden het niet zo erg. Stiekem heb ik er ook wel een beetje van genoten natuurlijk, maar als voetballer wil je zo snel mogelijk terugkomen. Het loopt zoals het loopt”, vervolgt Weghorst.

"Ik heb natuurlijk mooie potjes gemist in Nederland en Europa, maar gelukkig ben ik er bij het slot weer bij. Hoe we als team opereren is iets wat je echt ziet als je een beetje vanuit de buitenkant erbij zit.”

Weghorst vond het moeilijk om geduldig te blijven tijdens zijn revalidatie. "Ik wilde er alles aan doen om zo snel mogelijk terug te keren. Soms had ik zelf het gevoel dat het goed ging, maar dan ging ik net iets harder dan werd geadviseerd. Dat merkte ik dan weer aan mijn lichaam. Van die acht weken probeerde ik er vijf of zes te maken, maar uiteindelijk hadden de dokters wel gelijk.”

“Ik wil graag nog jaren lekker voetballen, dus het is belangrijk dat de voet gewoon goed herstelt. Ik voel me goed en het is nu aan ons om de klus te klaren. Daar heb ik alle vertrouwen in. We hebben ons in een goede uitgangspositie gezet."

Ajax kan dit weekend op bezoek bij Willem II weer een volgende stap zetten richting de landstitel. De Amsterdammers spelen zondagmiddag om 16.45 uur tegen de Brabanders. “Wij moeten wederom het collectief op de mat leggen en dan heb ik er vertrouwen in dat we gaan winnen. De belangen worden groter, van beide kanten.”

“Dat kan druk met zich meebrengen, maar uiteindelijk moet de focus op jezelf liggen. Het zal geen makkelijk duel worden in Tilburg. Met het publiek is het altijd leuk om daar te spelen, dus ik heb er zin in", aldus de spits.