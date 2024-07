Ajax-speler met vertrekwens moet op zoek naar alternatief: één club haakt af

Diant Ramaj lijkt geen overstap te maken naar Genoa. De sluitpost van Ajax werd als serieuze kandidaat gezien om de naar Inter vertrokken Josep Martínez op te volgen, maar inmiddels heeft de Serie A-club al een andere keeper aangetrokken.

Via de officiële kanalen meldt Genoa dat Pierluigi Gollini zijn handtekening heeft gezet onder een huurcontract met optie tot koop. De doelman komt over van Atalanta en de 29-jarige Gollini lijkt te zijn gehaald als eerste keeper.

Afgelopen weekend meldde transfermarktmarktexpert Gianluca Di Marzio dat Genoa ‘navraag’ had gedaan bij Ajax over Ramaj, al maakte de Italiaanse journalist wel direct bekend dat het een ‘moeilijke operatie’ zou worden.

De doelman beschikt in de Johan Cruijff ArenA namelijk nog over een verbintenis die doorloopt tot medio 2028. Het is niet duidelijk wat de vraagprijs van de Amsterdammers is.

Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 18 miljoen euro. Vorige zomer nam toenmalig technisch directeur Sven Mislintat de jonge goalie voor ongeveer 5 miljoen euro over van Eintracht Frankfurt.

Ramaj staat mogelijk nog altijd open voor een vertrek uit Amsterdam. Trainer Francesco Farioli maakte onlangs namelijk duidelijk dat Remko Pasveer op dit moment de voorkeur krijgt boven Ramaj, die hoe dan ook wil spelen.

Naast Ramaj en Gollini stonden ook David de Gea en Dominik Kotarski op de scoutinglijst van Genoa, dat dus uiteindelijk voor de doelman van Atalanta is gegaan.