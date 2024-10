Ajax-speler blikt terug: ‘Vorig seizoen was het soms moeilijk om m’n bed uit te komen’

Anton Gaaei zit op z’n plek bij Ajax. De 21-jarige Deen kende vorig seizoen een lastig debuutjaar bij Ajax, en kreeg te maken met bakken aan kritiek. Inmiddels is hij gelukkiger in Amsterdam, geeft hij aan in gesprek met het Deense Bold.

Gaaei maakte vorig jaar in de zomer de overstap van Viborg FF naar Ajax. Zijn eerste seizoen verliep zowel voor Ajax als voor Gaaei dramatisch. In de toppers tegen Feyenoord (0-4 nederlaag) en AZ (2-0 nederlaag) werd de rechtsback bijvoorbeeld al na een half uur gewisseld.

“De vele moeilijke periodes die ik vorig seizoen heb meegemaakt hebben mij veel sterker gemaakt”, blikt Gaaei nu terug. "En het is één van mijn sterke punten dat ik mentaal sterk ben.”

“Vorig seizoen heb ik uiteindelijk ruim dertig wedstrijden gespeeld, waarvan een groot deel vanaf het begin. Het heeft mij veel gebracht en ik ben er veel volwassener door geworden.”

“Dit seizoen speel ik niet zoveel als vorig seizoen, maar dat komt vast nog wel. Ik voel me ook goed buiten het veld. En ik kijk ernaar uit om nu, in tegenstelling tot vroeger, naar de training te komen. We hebben een goede trainer.”

“Natuurlijk zijn er sommige dagen die moeilijker zijn dan andere”, gaat Gaaei verder. “Maar in het grotere perspectief kijk ik er nu naar uit om naar de training te komen. Vorig seizoen was het iets moeilijker om m’n bed uit te komen.”

Gaaei had vorig seizoen veel steun aan z’n familie, vertelt hij tot slot. “Ze weten hoe sterk ik ben, dus ze wisten dat ik terug zou komen. Dit gaat vooral over mijn vader, die mij zo nu en dan schrijft. ‘Je hebt het verdiend omdat je hard hebt gewerkt en vanwege je mentaliteit', schreef hij bijvoorbeeld.”