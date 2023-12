Ajax-speler bewijst waarde: ‘Toen hij eruit ging kantelde de wedstrijd’

Zondag, 3 december 2023 om 17:15 • Lars Capiau • Laatste update: 18:15

Marciano Vink is lovend over het spel van Brian Brobbey. De spits van Ajax was met een fraaie assist weer belangrijk voor zijn ploeg in het met 1-2 gewonnen competitieduel met NEC Nijmegen. Een 'fantastische' actie, zo oordeelt Vink bij de nabeschouwing van de wedstrijd op ESPN.

"Het staat bij Ajax al een stuk beter", vindt de analyticus, die direct een kritische noot plaatst. "Voor Ajax is het nog niet voldoende, maar ze komen van heel, heel ver."

Bij de openingstreffer draaide Brobbey fraai weg bij zijn directe tegenstander Bram Nuytinck, omspeelde hij Jasper Cillessen en legde hij de bal voor het doel, waar Kristian Hlynsson binnen kon lopen.

"Fantastisch", doelt Vink op de manier waarop de spits wegdraait. "Menig spits was daar gaan vallen, maar hij is zó sterk. Hij heeft gewoon weer een goede wedstrijd gespeeld."

Vink vervolgt zijn lofzang, waarin hij opmerkt dat Brobbey een bepaald aspect van zijn spel heeft ontwikkeld. "Hier is hij nóg beter in geworden, vind ik", doelt de analist op het wegdraaien van Brobbey.

"Dat zat er eerst niet in, hij was vaak al aan het kijken of hij de bal terug kan leggen. Maar nu kan hij ook gewoon vanuit de draai... Moet je kijken", begeleidt de oud-voetballer de beelden. "Nuytinck is toch niet heel slap. Hij is gretig en dat hij hem voorlegt is hartstikke goed."

De fysiek sterke spits werd in de 71ste minuut naar de kant gehaald voor Chuba Akpom. Het bracht een 'kanteling' teweeg, zo stelt Vink. De bezoekers gaven meer ruimte weg.

Of het verslappen van de Amsterdammers door de arbeid van Brobbey komt durft de analyticus niet te stellen. "Maar je ziet dat er een soort slapte in komt bij Ajax, dan maak je het jezelf onnodig moeilijk. Jammer, want je had niks te duchten van NEC."