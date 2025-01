Ajax speelt gelijk dankzij hele opmerkelijke vergiffenis VfB Stuttgart

Ajax heeft zondagmiddag een gelijkspel uit het vuur gesleept in het 105 minuten durende oefenduel met VfB Stuttgart. Na een klein uur spelen kreeg Davy Klaassen eigenlijk een directe rode kaart bij een 2-1 achterstand, maar in het belang van de wedstrijd mocht de middenvelder na overleg tussen de teams blijven staan. In de slotfase maakte Chuba Akpom nog de gelijkmaker: 2-2.

Op doel stond zoals gebruikelijk Remko Pasveer. Het centrale duo voor hem bestond uit Daniele Rugani en Youri Baas. Devyne Rensch en Jorrel Hato completeerden de achterhoede. Het middenrif bestond uit Jordan Henderson, Kenneth Taylor en Steven Berghuis. Voorin ruimde Farioli plekken in voor Bertrand Traoré, Brian Brobbey en Mika Godts.

Het ging al vroeg in de wedstrijd mis voor de Amsterdammers, die na negentien speelminuten aankeken tegen een 2-0 achterstand. Net nadat een kopbal van Anthony Rouault uiteenspatte op de lat rondde Angelo Stiller wél af op aangeven van Chris Führich: 1-0.

De tweede treffer viel vijf minuten later en wederom was een cruciale rol weggelegd voor Führich. Hij speelde Nick Woltemade in en kreeg de bal terug na een listig overstapje van Ermedin Demirovic. De Duits international schoot vervolgens raak in de korte hoek.

Halverwege voerde Farioli meerdere wissels door en hij bracht onder meer Branco van den Boomen binnen de lijnen. De middenvelder was direct van waarde, want in de 52ste speelminuut bezorgde hij een afgesneden vrije trap bij Rugani. De Italiaan werkte van dichtbij de 2-1 binnen.

Vervolgens kreeg Klaassen een directe rode kaart. Hij ging te hard door op de enkel van Atakan Karazor, waardoor arbiter Christian Ballweg de middenvelder van Ajax naar de douches stuurde. Toch bleef hij staan na overleg tussen spelers en staf van beide teams.

In de 85ste minuut kwam Ajax, dat al kort daarvoor ook al gevaarlijk werd, langszij. Na fraai combinatievoetbal van invallers belandde de bal via Kian Fitz-Jim aan de linkerflank bij Owen Wijndal, die een harde en lage voorzet bezorgde bij Akpom. De spits tikte met een bekeken voetbeweging de 2-2 binnen. Na het 'laatste' fluitsignaal werd er nog een kwartier doorgevoetbald, maar er werd niet meer gescoord.