‘Ajax sorteert voor op vertrek Rulli en toont interesse in Eredivisie-doelman’

Ajax houdt serieus rekening met een vertrek van doelman Gerónimo Rulli. Om daarop voor te sorteren, hebben de Amsterdammers geïnformeerd naar RKC Waalwijk-keeper Etienne Vaessen. Dat meldt journalist Mounir Boualin van FCUpdate. Naast Ajax zouden ook PSV en 'een Turkse grootmacht' interesse hebben in Vaessen.

Woensdag meldde het gerenommeerde TyC Sports uit Argentinië dat de Argentijnse club Estudiantes de La Plata graag wil stunten met de terugkeer van Rulli. De Argentijnse middenmoter is al met Ajax in gesprek over een transfer van de doelman.

De club uit La Plata wil Rulli, die zijn basisplek in Amsterdam is kwijtgeraakt, voor één seizoen huren van Ajax. Het seizoen loopt in Argentinië van februari tot aan november. Het is dus de bedoeling dat Rulli het gehele volgende Argentijnse seizoen onder de lat komt te staan bij Estudiantes.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Bij een tijdelijk vertrek van Rulli wil Ajax zich dus mogelijk gaan versterken met Vaessen, al gaat het volgens Boualin wel om 'voorzichtige interesse'. De 28-jarige RKC-goalie beschikt over een aflopend contract, waardoor de huidige transferperiode voor de Brabantse club de laatste mogelijkheid lijkt om iets aan hem te verdienen.

Zelf maakt Vaessen, die al sinds 2015 actief is bij RKC, er geen geheim van dat hij graag een stap omhoog zou zetten. Mogelijk kan hij dat dus doen in de Johan Cruijff ArenA, maar ook een overstap naar PSV en een niet nader genoemde Turkse topclub is dus volgens Boualin niet uitgesloten.

Eind september liep Vaessen in de Eredivisie-wedstrijd tegen Ajax nog een hoofdblessure op na een botsing met Brian Brobbey. Half november maakte hij, met een helm op, zijn rentree.

Behalve Rulli staan er momenteel nog vier andere keepers onder contract bij Ajax: Diant Ramaj, Jay Gorter, Remko Pasveer en Charlie Setford. Gorter en Pasveer zijn echter wel geblesseerd.

Zou Etienne Vaessen een goede versterking voor Ajax zijn? Ja Nee Stem Zou Etienne Vaessen een goede versterking voor Ajax zijn? Ja 55% Nee 45% Totaal aantal stemmen: 137 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties