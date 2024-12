Ajax slaat grote slag en legt vaste basisspeler langer vast

Youri Baas heeft zijn contract bij Ajax verlengd tot medio 2028, zo melden de Amsterdammers via de officiële kanalen. De linkspoot heeft zich onder Francesco Farioli ontwikkeld tot vaste basisspeler in het hart van de defensie en wordt daar dus voor beloond.

Het oude contract van Baas liep tot de zomer van 2026, maar het bestuur van Ajax wil steeds vaker voorkomen dat spelers transfervrij de deur uitlopen. Daardoor is de club verheugd met de contractverlenging van Baas.

Technisch directeur Alex Kroes is in zijn nopjes met de contractverlenging. "Youri maakt een enorme ontwikkeling door. Hij heeft zich tijdens de voorbereiding laten zien en bewijst wekelijks zijn waarde in het hart van de defensie", is hij lovend.

"Youri is een jongen van de club, een uitstekende verdediger, heeft een goed inzicht en bovendien een goede pass in de benen. We verwachten dat hij zich de komende jaren nog verder gaat ontwikkelen en zijn daarom blij dat wij hem langer aan de club hebben weten te binden."

Het jaar dat Baas beleeft bij Ajax is ronduit verrassend te noemen. Vorig seizoen werd de linkspoot nog verhuurd aan NEC, waar hij geen onuitwisbare indruk wist achter te laten. Onder Farioli staat Baas steevast in het hart van de defensie naast Josip Sutalo, waardoor toptalent Jorrel Hato als linksback speelt.

Farioli testte Baas in de voorbereiding op het nieuwe seizoen in het hart van de verdediging en daar maakte hij direct een uitstekende indruk. Sindsdien knokte hij zich naar een vaste basisplek in het elftal van de Italiaanse oefenmeester.

Het nieuws zat er al enige tijd aan te komen. Onlangs zei Baas op de persconferentie dat ‘het wel goed zou komen’. Hij heeft zich dus aan zijn woord gehouden. Ajax hoopt nu ook Devyne Rensch langer aan zich te binden, al lijkt dat een lastigere opgave te gaan worden.