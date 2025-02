Ajax slaat belangrijke dubbelslag en gaat twee contracten spoedig verlengen

Ajax heeft een mondeling akkoord bereikt met middenvelders Rayane Bounida (18) en Steven Berghuis (33), zo meldt De Telegraaf. De jonge Belg gaat voor drie jaar verlengen, met de optie voor nog een seizoen. Routinier Berghuis blijft twee jaar langer in de Johan Cruijff ArenA spelen.

Een dag na de 0-2 uitzege van Ajax op Union Sint-Gillis brengt journalist Mike Verweij het nieuws naar buiten. Berghuis ligt straks tot medio 2027 vast in Amsterdam, Bounida tot minstens 2028.

Bounida voerde in de afgelopen weken veel gesprekken met de clubleiding. “De middenvelder van Jong Ajax raakte ervan overtuigd dat Ajax voor talenten een prima plek is om zich door te ontwikkelen én om kansen te krijgen. Dat bewijs leverde zijn landgenoot Jorthy Mokio (16) in het duel met Union Sint-Gillis”, aldus Verweij.

Berghuis moet net als Bounida financieel inleveren. Verweij verwacht snel witte rook. “De ondertekening van de nieuwe verbintenissen en de bekendmaking van de contractverlengingen zal niet lang op zich laten wachten.”

Bounida speelt sinds de zomer van 2022 voor Ajax, toen hij transfervrij werd overgenomen van Anderlecht. Destijds tekende hij voor jeugdbegrippen een zeer lucratief contract. Bounida wacht nog altijd op zijn debuut in de hoofdmacht.

Berghuis werd in de zomer van 2021 voor 5,5 miljoen euro overgenomen van aartsrivaal Feyenoord. Inmiddels staat de teller op 143 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 33 doelpunten en 39 assists.