Ajax rekent ondanks vele wijzigingen probleemloos af met Almere City en grijpt plek twee

Ajax heeft zondag de tweede plek in de Eredivisie overgenomen van FC Utrecht. De sterk gewijzigde ploeg van Francesco Farioli rekende zonder al te veel problemen af met Almere City FC, dat doelpunten van Wout Weghorst, Kenneth Taylor en Kian Fitz-Jim moest incasseren: 3-0. Het zal na afloop ook gaan over een zeer discutabele beslissing van scheidsrechter Jeroen Manschot, die vroeg in de wedstrijd een doelpunt van Almere City voorkwam. Ajax profiteert in ieder geval van het puntenverlies van FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles (3-3) en staat op doelsaldo nu tweede. Almere komt door het slechte resultaat juist op doelsaldo onderaan.

Farioli besloot opnieuw enorm te rouleren bij Ajax en zes wijzigingen door te voeren. Josip Sutalo was ziek en werd vervangen door Daniele Rugani. Verder kwamen Owen Wijndal, Fitz-Jim, Davy Klaassen, Chuba Akpom en Weghorst in de ploeg voor Jorrel Hato, Steven Berghuis, Mika Godts, Bertrand Traoré en Brian Brobbey. Bij Almere begon Thom Haye andermaal op de bank.

Het begin van Ajax was niet goed. Rugani gaf in de vijfde minuut de bal zomaar weg in de opbouw, waarna Junior Kadile over vuurde. Zes minuten later treuzelde Devyne Rensch met het terugspelen van de bal naar doelman Remko Pasveer. Kadille ging het duel aan en zette de rechtsback van Ajax van de bal. De aanvaller van Almere scoorde, maar scheidsrechter Jeroen Manschot had al gefloten voor een overtreding. Daar kwam Ajax zeer goed weg.

Aan de overzijde van het veld sloeg Ajax direct toe. Wijndal haalde de achterlijn en zag zijn voorzet met de borst klaargelegd worden door Klaassen voor Weghorst. De spits plaatste de bal onberispelijk binnen en bracht Ajax op 1-0.

Daarna volgde een fase waarin Almere City opmerkelijk veel balbezit had. De bezoekers in de Johan Cruijff ArenA wisten echter weinig gevaar te stichten en moesten vlak voor rust een tweede tegentreffer slikken. Henderson bereikte met een fantastische lange bal Taylor, die de bal met een handig tikje schitterend over doelman Nordin Bakker heen schoot: 2-0.

Ajax vergrootte de marge kort na rust, opnieuw via een schitterende aanval. Akpom gaf een voorzet op Taylor, die de bal met het hoofd panklaar legde voor Fitz-Jim. De middenvelder drukte uit de dropkick zeer overtuigend af: 3-0. Ajax bleef de aanval zoeken. Weghorst kreeg een gigantische kans op de vierde treffer, maar kopte van dichtbij op de lat.

Brobbey mocht het laatste kwartier invallen voor Weghorst. Ajax bleef in de slotfase de aanval zoeken, maar het zat niet mee in de afwerking. Rensch stuitte uit de kluts op Bakker, daarna zag ook invaller Traoré een schot gekeerd worden door de Almere-goalie. Het bleef zo bij 3-0.