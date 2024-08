Ajax rekent mede dankzij goal van teruggekeerde Bertrand Traoré af met Vojvodina

Ajax heeft donderdag de derde voorronde van de Europa League bereikt. De ploeg van Francesco Farioli liet tegen laagvlieger FK Vojvodina opnieuw allesbehalve sprankelend voetbal zien, maar had ruim genoeg aan een 1-3 zege. De doelpunten kwamen op naam van Josip Sutalo (die ook een eigen goal maakte), Jorrel Hato en Bertrand Traoré. Laatstgenoemde maakte als invaller zijn rentree voor Ajax.

Farioli koos verrassend voor dezelfde elf namen als bij de heenwedstrijd in Amsterdam. Dat betekende dat Steven Berghuis, die fit genoeg was om te starten, het andermaal moest doen met een invalbeurt. Brian Brobbey en Steven Bergwijn zijn pas net weer in training en ontbraken.

Ajax begon slap aan de wedstrijd en moest de eerste schietkans aan Vojvodina laten. Dele probeerde het van een meter of veertien, maar kon Remko Pasveer niet verrassen.

Zonder overtuigend te spelen nam Ajax daarna het initiatief. De Amsterdammers hadden veel balbezit, maar deden daar niet veel mee. In de zeventiende minuut was er wel een aardige schietkans voor Kian Fitz-Jim, die na terugleggen van Devyne Rensch in een blok schoot.

Een kwartier later dook Sutalo gevaarlijk op. De centrumverdediger, die mee naar voren was vanwege een hoekschop, probeerde het met een hakballetje, dat nog net van de lijn werd gehaald door Vojvodina.

De grootste kans uit de eerste helft was in blessuretijd voor de Serviërs. Op de counter kon Mihailo Ivanovic in kansrijke positie aanleggen, maar de aanvaller schoot naast. In de rust besloot Farioli om een wissel door te voeren bij Ajax: Branco van den Boomen kwam voor de teleurstellend spelende Kenneth Taylor.

Het bleek een goede zet van de coach van Ajax, want Van den Boomen stond met het nemen van een hoekschop aan de basis van de openingsgoal in minuut 53. Chuba Akpom kon vrij inschieten. Doelman Lazar Carevic kon redding brengen, waarna Sutalo alert reageerde met een intikker: 0-1.

De voorsprong van Ajax zou slechts zes minuten stand houden. Lazar Nikolic kreeg van Ajax-linksback Jorrel Hato alle ruimte voor een vrije voorzet, die ongelukkig in eigen doel werd gelopen door Sutalo: 1-1.

Daarmee bracht Vojvodina de spanning terug in het tweeluik, maar de Serviërs kwamen niet meer dicht bij een overwinning. Ajax bleef zonder groots te spelen vrij eenvoudig op de been in het restant van de wedstrijd. Vijf minuten voor tijd schoot Hato de bevrijdende winnende treffer binnen. De linksback vond vanaf de rand van het strafschopgebied met een geplaatst schot de kruising: 1-2.