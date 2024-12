Ajax reageert teleurgesteld op uitsupportersverbod: ‘Bij recente ontmoeting keurig gedragen’

Ajax kan zich niet vinden in de beslissing van de Alkmaarse driehoek om uitsupporters van de Amsterdamse club te weren bij het duel tegen AZ in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker. De club laat op X weten diep teleurgesteld te zijn in het besluit.

“Ajax is teleurgesteld over dit besluit, dat ondanks het bezwaar dat samen met de SVA en de AFCA Supportersclub is gemaakt, genomen is”, zo schrijven de Amsterdammers in een statement op X.

Ajax werd bij de vorige bekerloting gekoppeld aan AZ. In het AFAS Stadion vechten beide ploegen halverwege januari uit welke van de twee ploegen doorstoot naar de kwartfinales van het bekertoernooi.

Eerder deze maand stonden beide ploegen in de Eredivisie tegenover elkaar. Toen zegevierde de ploeg van Maarten Martens met 2-1. Rondom die wedstrijd vonden echter de nodige ongeregeldheden plaats.

“De ruim 700 Ajacieden die bij de recente ontmoeting aanwezig waren hebben zich keurig gedragen”, stelt de Nederlands recordkampioen echter. “Ajax is voorstander van een dadergerichte aanpak. Helaas is hier sprake van een generieke aanpak waardoor de goedwillende supporters de dupe zijn.”

Op sociale media circuleerden destijds al snel beelden rond van hoe Ajax-fans zich vlak voor het duel misdroegen en een kroeg vol AZ-fans bestormden. Daarbij vielen enkele gewonden.

AZ was daarom bang dat de eigen aanhang in het eigen stadion wraak zou willen nemen voor de aanval van de Ajax-supporters. Op advies van de politie heeft de club derhalve besloten geen uitfans toe te laten.