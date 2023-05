Ajax presenteert nieuw uitshirt voor 2023/24: ‘a Touch of Amsterdam'

Vrijdag, 26 mei 2023 om 09:24 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:27

Ajax en Adidas hebben vrijdagagochtend het nieuwe uitshirt voor het seizoen 2023/24 gepresenteerd. Dusan Tadic, Steven Bergwijn, Devyne Rensch, Brian Brobbey en Mika Godts staan model in het nieuwe uittenue. Het shirt heeft wit als basiskleur. De accentkleur van het shirt is donkerblauw.

Het is de eerste keer sinds 1988/89 dat wit de basiskleur van het uittenue is. Lang kon dat niet, omdat het uitshirt dan niet genoeg zou contrasteren met de thuiskleuren. Sinds 2020/21 heeft Ajax structureel een derde tenue, waardoor een overwegend wit uitshirt weer mogelijk werd. Op het shirt en de kousen zijn de strepen, logo's en drie verticale Andreaskruisen donkerblauw, net zoals de broek. Verder is in het shirt en in de kousen een turquoise/lichtroze patroon toegevoegd.

“Onze stad dragen we altijd bij ons. Onlosmakelijk verbonden aan wie wij zijn, waar wij voor staan en hoe wij ons presenteren. Dat is wat ons Ajax maakt, overal ter wereld: a touch of Amsterdam”, schrijft Ajax over het uitshirt. De reacties op sociale media zijn gemengd. Naast positieve reacties, wordt er ook flink geklaagd. “Dacht dat carnaval voorbij was”, valt er onder meer te lezen.

Ik dacht dat carnaval al voorbij was — Jeffrey (@J220123) May 26, 2023