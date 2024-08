Ajax presenteert met Daniele Rugani tweede Italiaanse speler ooit in Amsterdam

Daniele Rugani speelt dit seizoen op huurbasis voor Ajax, zo maken de Amsterdammers bekend via de officiële kanalen. De Nederlandse recordkampioen leent de dertigjarige verdediger van Juventus, zonder optie tot koop. Rugani is de tweede Italiaanse speler ooit die het shirt van Ajax gaat dragen en volgt daarmee Lorenzo Lucca (2022/23) op.

Afgelopen zondag meldde De Telegraaf al dat Ajax en Juventus op hoofdlijnen akkoord waren over de uitleenbeurt van Rugani. Maandag vloog de ervaren mandekker naar Amsterdam, waar hij direct een medische keuring onderging.

Vanaf woensdag is Rugani officieel Ajacied. De huurtransfer hing al enige tijd in de lucht, maar Ajax moest eerst wachten tot er ruimte kwam in het salarishuis voordat de verdediger definitief aangetrokken kon worden. Met het verhuren van Jakov Medic aan VfL Bochum is die ruimte vrijgekomen.

Huurling Rugani dient volgens journalist Mike Verweij enkel als overbrugging voor één seizoen. “Omdat de clubleiding veel vertrouwen heeft in het talent Aaron Bouwman (16).” Met Josip Sutalo heeft Ajax eveneens een peperdure rechtsbenige centrale verdediger onder contract staan.

Rugani is pas de tweede aanwinst van Ajax deze zomer. Betrand Traoré, die transfervrij overkwam van Villarreal, ging de Italiaan voor. De verwachting is dat er in de komende twee weken nog veel gaat gebeuren in Amsterdam.

Europa League Qualification Jagiellonia Bialystok BIA 2024-08-22T18:45:00.000Z 20:45 Ajax AJX

Serie A Hellas Verona VER 2024-08-26T18:45:00.000Z 20:45 Juventus JUV

Rugani wordt na Lucca de tweede Italiaan die officiële wedstrijden gaat spelen in Ajax 1. Toch komt de rechtspoot in de Johan Cruijff ArenA meerdere landgenoten tegen. De vijf jaar oudere Francesco Farioli is eindverantwoordelijke bij Ajax en wordt bijgestaan door assistent-trainer Daniele Cavalletto (47).

In Turijn ligt Rugani nog tot medio 2026 vast. Juventus nam de zevenvoudig international in februari 2015 voor zo’n 4 miljoen euro over van Empoli, een marktwaarde die Transfermarkt Rugani nog steeds toedicht. In 148 wedstrijden namens Juventus was de verdediger goed voor 11 doelpunten en 1 assist.