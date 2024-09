Ajax overweegt Davy Klaassen terug te halen, maar twijfelt om drie redenen

Ajax overweegt om Davy Klaassen een contract te geven, zo meldt Johan Inan zaterdagochtend namens het Algemeen Dagblad. Francesco Farioli denkt dat de 31-jarige middenvelder met zijn routine en diepgang van waarde kan zijn voor de Amsterdammers, al zijn er ook twijfels binnen de club.

Klaassen zit momenteel zonder club nadat zijn contract bij Inter Milan begin deze zomer ten einde kwam. In Italië werd de 41-voudig international van Oranje landskampioen, al had hij zelf maar een klein aandeel.

In de afgelopen week trainde Klaassen mee bij Ajax. Volgens Inan is dat voor beide partijen goed bevallen. “In een onderling oefenduel maakte hij indruk op hoofdtrainer Francesco Farioli en diens staf. Zij zien een nieuw dienstverband best zitten, aangezien de middenvelder routine en diepgang kan toevoegen aan het elftal.”

De eerste reden waarom Ajax twijfelt om Klaassen aan te trekken, is het overschot aan middenvelders. “Mede doordat voor Benjamin Tahirovic geen nieuwe club werd gevonden. De Bosniër vindt zich nog altijd terug tussen de beloften.”

Daarnaast vreest Ajax dat Klaassen de ontwikkeling van talenten als Kristian Hlynsson en Kian Fitz-Jim in de weg staat. “Met Hlynsson en Fitz-Jim kan Ajax meer kapitaal genereren dan met Klaassen. Wordt met het vastleggen van het clubicoon niet de ontwikkeling van nieuwe talenten geblokkeerd? Dat zijn afwegingen waar de leiding in de Johan Cruijff Arena zich nu over buigt.”

Tot slot noemt Inan de financiële kant aan de eventuele komst van Klaassen als laatste reden tot twijfel. “Als Klaassen al wordt vastgelegd, ligt een langdurig contract niet in de lijn der verwachting. Technisch directeur Alex Kroes moet immers alle zeilen bijzetten om de huishouding van Ajax weer in balans te krijgen.”

“Klaassen mag als clubjongen dan water bij de wijn willen doen, maar hem voor een tweede keer terughalen, betekent wel dat Kroes weer iets verder van de doelen om salarishuishouding en de selectie in te krimpen verwijderd raakt”, concludeert Inan.