Ajax op rapport in Europa League: hoogste cijfer Brobbey, maar ook driemaal een 5

Ajax heeft donderdag in de heenwedstrijd in de achtste finale van de Europa League met 1-2 verloren van Eintracht Frankfurt. De return in Duitsland op 13 maart wordt dus een hels karwei voor de Amsterdammers. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van Ajax zoals vanouds met een rapportcijfer.

De ploeg van trainer Francesco Farioli begon voortvarend in de Johan Cruijff ArenA en kwam via een rake kopbal van Brian Brobbey al snel op voorsprong. Er was ook tegenslag voor rust: Remko Pasveer raakte geblesseerd en moest na 23 minuten worden vervangen door Jay Gorter. Kort na zijn entree moest de doelman de gang naar het net maken, nadat een knal van afstand van Hugo Larsson via het hoofd van Brobbey in de hoek verdween.

Een 1-1 stand bij rust, en dus alles om voor te spelen in de tweede helft. Ajax dwong alleen weinig kansen af en kan het Frankfurt niet echt lastig maken. Farioli haalde Brobbey en de tegenvallende Bertrand Traoré naar de kant en gooide Steven Berghuis en Oliver Edvardsen voor de leeuwen. Het mocht niet baten, want Frankfurt kwam via Ellyes Skhiri op 1-2, nadat Youri Baas in een duel langs de zijkant was geklopt. Een goede start voor Ajax, maar uiteindelijk een zeer teleurstellend resultaat.

Remko Pasveer -

Anton Gaaei 6

Josip Sutalo 6,5

Youri Baas 5

Jorrel Hato 7

Jorthy Mokio 5

Jordan Henderson 6,5

Kenneth Taylor 6

Bertrand Traoré 5

Brian Brobbey 8

Mika Godts 6,5

Jay Gorter 5,5