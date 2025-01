Ajax op rapport: een 8 voor uitblinkend trio, ook hoge waardering Henderson

Ajax heeft de groepsfase van de Europa League afgesloten met een 2-1 overwinning tegen Galatasaray. Hierdoor gaan de Amsterdammers met de elfde plaats de tussenronde van het Europese toernooi in. Mika Godts haakte binnen tien minuten geblesseerd af en krijgt vanwege de korte speeltijd geen beoordeling, zijn vervanger Chuba Akpom wél. Zoals vanouds beoordeelt Voetbalzone de basisspelers van Ajax met een rapportcijfer.

Er was in de beginfase tegenslag voor Ajax: Godts bleef op de grond zitten en het was snel duidelijk dat de linksbuiten moest worden vervangen. Akpom deed zijn trainingspak uit om het veld te betreden. De entree van Akpom deed Ajax goed: een schot in de verre hoek van de Engelsman werd nog gekeerd door doelman Fernando Muslera, maar in de rebound wist Bertrand Traoré alsnog te scoren. De thuisclub ging daarna op zoek naar een tweede treffer, onder aanvoering van de fysiek sterke Brian Brobbey, die het de verdedigers van Galatasaray regelmatig lastig maakte.

Galatasaray ging na rust op jacht naar de gelijkmaker, maar de Turken slaagden er niet in om de stand in Amsterdam gelijk te trekken. Het was juist Ajax dat de voorsprong verdubbelde. Na sterk voorbereidend werk van Brobbey schoot Kian Fitz-Jim de bal fraai in de verre hoek: 2-0. Ajax hield stand in de slotfase, ondanks het aandringen van Galatasaray. Francesco Farioli bracht in de slotfase Steven Berghuis en Wout Weghorst nog binnen de lijnen. Jordan Henderson ging voortijdig naar de kant en lijkt zijn laatste duel voor Ajax te hebben gespeeld, daar AS Monaco hem zeer graag wil overnemen. Galatasaray scoorde nog laat via Victor Osimhen, maar dat was onvoldoende om de nederlaag af te wenden. Het wachten is nu op de loting van vrijdag en de tegenstander in de tussenronde van de Europa League van Ajax.

Rapportcijfers Ajax

Remko Pasveer 7

Anton Gaaei 8

Josip Sutalo 7

Youri Baas 6,5

Jorrel Hato 6,5

Kian Fitz-Jim 8

Jordan Henderson 7,5

Kenneth Taylor 7

Bertrand Traoré 7

Brian Brobbey 8

Chuba Akpom 7